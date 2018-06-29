Ofd.ru запустил Viber-бота для удаленного контроля бизнеса

Ofd.ru, оператор фискальных данных, запустил для клиентов бесплатный чат-бот Ofd.ru Bot в мессенджере Viber. Теперь контролировать свой бизнес без постоянного присутствия в торговой точке предприниматели могут прямо с экрана мобильного телефона. При этом не нужно устанавливать и настраивать дополнительное программное обеспечение.

Функциональность бота позволяет оперативно в любое время и в любом месте получать статистику продаж в торговых точках за сутки, месяц или период, контролировать динамику выручки по всем или выбранным кассам и/или торговым точкам, количество пробитых чеков, сумму среднего чека и другие статистические данные. В ближайшее время с помощью бота можно будет получить статистику по товарным номенклатурам: топ-20 товаров по выручке, топ-20 по количеству продаж в единицах.

«Мы постоянно занимаемся развитием сервиса, чтобы нашим клиентам было максимально удобно взаимодействовать с нами. Чат-бот бесплатен, информация доступна прямо с экрана мобильного телефона, не нужно включать стационарный компьютер, подключать его к интернету и т.п. Получать статистику можно в любом месте и в любое время. Вся информация доступна в истории запросов, нет необходимости ее запоминать. Бот пригодится предпринимателям из сегмента малого и среднего бизнеса, которые хотят быть в курсе динамики своих продаж без необходимости постоянного присутствия в торговой точке, получать оперативную статистику и сэкономленное время тратить на развитие своего дела. Особенно он станет незаменим для тех, кто в этом году переходит на онлайн-кассы, так как они получат удобный бесплатный инструмент мониторинга своего бизнеса. Мы планируем, что чат-ботом воспользуются порядка 10 тысяч наших клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса», – отметил директор Ofd.ru Антон Румянцев.

Сервис доступен для действующих клиентов Ofd.ru. Чтобы пользоваться функциями бота, новым клиентам необходимо пройти регистрацию на сайте Ofd.ru. Если предприниматель работает с другим ОФД, у него также есть возможность воспользоваться ботом – для этого нужно зарегистрироваться в личном кабинете Ofd.ru и подключить бесплатный сервис «Тест-драйв». Чтобы воспользоваться возможностями бота, предпринимателю нужно непосредственно в интерфейсе бота ввести логин и пароль от личного кабинета Ofd.ru. При этом сам бот не хранит ни логины, ни пароли, что обеспечивает дополнительную конфиденциальность данных. Синхронизация чат-бота с личным кабинетом Ofd.ru осуществляется с помощью специального закрытого API.

По данным аналитического агентства J’son & Partners Consulting, мобильными мессенджерами в России пользуются 50–60 млн человек. Viber входит в тройку наиболее популярных мобильных мессенджеров, его установили 61% пользователей.