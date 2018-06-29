«Яндекс» и Addreality начали продажу внутренней рекламы по аукционной модели

Яндекс и Addreality начали продажу indoor-рекламы (внутренней рекламы) в сети аптек «Асна». Это первый в России опыт programmatic-продаж рекламы внутри помещений. Ранее компании провели тестирование технологии автоматической закупки показов рекламы в супермаркете сети «Виктория», входящей в группу компаний «Дикси».

С сегодняшнего дня рекламодателям доступно заведение рекламных кампаний в «Яндекс.Дисплее». Для этого необходимо обратиться к менеджеру «Яндекса». В дальнейшем заводить рекламные кампании можно будет в единой платформе работы со всеми форматами – «Яндекс.Директе». При помощи платформы рекламодатели могут автоматически закупать гарантированные просмотры рекламы целевой аудиторией в момент ее присутствия в торговом зале, точно так же, как это происходит в онлайне.

С помощью технологий распознавания и детектирования лиц система учитывает количество уникальных просмотров, пол, возраст и другие характеристики человека, смотрящего на цифровой рекламный экран. После этого платформа подбирает подходящее для конкретного посетителя рекламное объявление, закупает его на онлайн-аукционе и немедленно транслирует контент на цифровой панели, вне зависимости от их количества. Все это происходит за доли секунд – за то время, пока человек находится в зоне действия экрана. После этого на лицевой счет организации, разместившей у себя рекламу, поступает оплата данного просмотра.

За управление инфраструктурой цифровых решений, распознавание лиц и показ рекламных сообщений отвечает Addreality, а «Яндекс» обеспечивает их релевантный подбор и закупку. Алгоритм работает обезличено, не идентифицируя покупателей и без использования персональной информации. Сейчас в аукционе доступен рекламный инвентарь сети аптек «Асна», в дальнейшем он будет расширяться.

«Рекламодатели заинтересованы в повышении эффективности инвестиций в рекламу, прозрачности процесса закупки рекламы, точной аналитике аудитории, таргетировании контента, оптимизации рекламного бюджета – то есть хотят применять в офлайне все те инструменты, которыми уже давно пользуются в онлайне. Благодаря рекламным технологиям Яндекса и Addreality это стало возможным. При этом мы остаемся на стороне потребителя, снижая уровень рекламного шума и показывая ему релевантный контент», – сказала Марина Сурыгина, руководитель направления по работе с партнерами рекламных технологий «Яндекса».

«Это первый в России опыт применения подобных технологий онлайн-рекламы в офлайн-пространстве, – сказал Сергей Галеев, генеральный директор Addreality. – Вместо продажи рекламных поверхностей аптека продает брендам конкретную, заинтересованную в их продуктах аудиторию. Интеллектуальная система также распознает, находится ли перед экраном посетитель или провизор, – во втором случае реклама может не показываться. Таргетированная цифровая офлайн-реклама – это принципиально другой уровень прозрачности в вопросе оплаты за контакт с целевой аудиторией».

Ранее компании провели тестирование технологии в супермаркете «Виктория», где были установлены цифровые экраны, платформа для управления медиаконтентом и система распознавания лиц Addreality – каждый экран подключался к единой платформе продажи показов в рекламной сети Яндекса. Факт и длительность просмотра каждого рекламного сообщения передавались на сервер Яндекса. Розничная сеть настраивала условия доступа для внешних рекламодателей к своим экранам в соответствии с корпоративной политикой.