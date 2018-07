«Яндекс.Браузер» научился точнее переводить тексты с помощью искусственного интеллекта

«Яндекс.Браузер» начал использовать искусственный интеллект для перевода веб-страниц. Теперь браузер анализирует содержимое страницы, смотрит, где расположен текст и как он оформлен, определяет его тип и учитывает это при переводе. В результате перевод получается точнее.

Помимо основного текста страницы, браузер различает тексты навигационных элементов и заголовки. У каждого из них свои особенности. Например, английские заголовки часто представляют собой длинные фразы с особой грамматикой. Браузер сравнивает речевые обороты, лексику и другие особенности заголовков в разных языках и затем самостоятельно формирует правила, которые помогают распознать заголовок на странице и правильно его перевести. Сравните результаты: оригинал с сайта BBC: Game of Thrones prequel announced. Book author George RR Martin co-created the as-yet-untitled show, one of five potential spinoffs; старая модель перевода: «Игра престолов приквел объявил. Книгу автора Джорджа Мартина совместно создали пока безымянного шоу, одна из пяти возможных продолжениях»; новая модель перевода: «анонсирован приквел Game of Thrones. Автор книги Джордж РР Мартин выступил соавтором пока еще не названного шоу, одного из пяти потенциальных спиноффов».

Что касается навигационных элементов, то больше половины таких текстов — это всего две тыс. стандартных коротких фраз. Команда машинного перевода «Яндекса» составила из них базу, к которой переводчик обращается каждый раз, когда видит кнопку или пункт меню. Так, слово «back» на кнопке браузер переведет как «назад», а для того же слова в статье может выбрать другой вариант — например, «спина» или «отступать».

«Яндекс.Браузер» стал переводить не только точнее, но и быстрее, так как переводится не вся страница целиком, а только та часть, которую сейчас видит пользователь. Также можно выделить отдельное слово или фрагмент текста и узнать его перевод. Пока браузер учитывает тип текста только в самых популярных направлениях перевода, в том числе с английского на русский, с немецкого на русский, с китайского на русский и английский и с английского на турецкий.

Новая модель перевода работает в браузере для компьютеров и для устройств на Android, а также скоро появится в Браузере для iOS. Десктопный браузер обновится автоматически в течение нескольких дней, но обновление можно установить и вручную — в меню настроек «о браузере».