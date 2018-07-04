Банк «Дельтакредит» при партнерстве с ЦИАН запустил сервис для подбора квартир

Банк «Дельтакредит» запустил сервис по подбору недвижимости в Москве и Московской области «Дельта недвижимость». Теперь любой желающий может найти подходящую квартиру на вторичном рынке недвижимости в базе жилья ЦИАН прямо на сайте банка.

На сайте есть основная информация, необходимая при выборе жилья, – фотографии, планировки, описание квартир. Расширенную версию объявлений пользователь может получить, перейдя непосредственно на сайт ЦИАН.

Сервис «Дельта недвижимость» будет обновляться ежедневно, получая из базы самые актуальные и проверенные предложения. Непосредственно в карточке объекта недвижимости пользователь может воспользоваться ипотечным калькулятором, чтобы сделать расчет своих будущих платежей, отправить заявку на онлайн-одобрение кредита или связаться с сотрудником банка.

«На данный момент пользователям сервиса "Дельта недвижимость" доступны квартиры в Москве и Московской области, всего более 80 тыс. объектов. В ближайшее время будет подключена база новостроек, также планируется доработка функциональности и расширение возможностей сервиса», – отметил руководитель департамента цифровых услуг и маркетинга банка «Дельтакредит» Алексей Тартышев.