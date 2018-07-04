OFD.RU запустил поддержку в мессенджерах

OFD.RU запустил сервисную поддержку клиентов и партнеров по всей России в мессенджерах Viber и Telegram. Теперь задать вопрос о работе с OFD.RU и получить быстрый ответ специалиста можно в популярных сервисах мгновенного обмена сообщениями.

В Viber и Telegram необходимо найти аккаунт OFD.RU_Support, где клиенты и партнеры OFD.RU могут получить ответы на любые вопросы о работе оператора фискальных данных, дополнительных сервисах и партнерских программах, а также консультации по постановке кассы на учет в ФНС, работе с КЭП (ЭЦП) и оплате счетов.

«Помимо постоянного совершенствования нашего основного продукта, мы занимаемся развитием сервисной поддержки, чтобы нашим клиентам и партнерам было максимально удобно взаимодействовать с нами. Общение в мессенджерах обладает рядом преимуществ. Во-первых, это экономия времени - нет необходимости ждать оператора на линии в колл-центре, просто напишите вопрос и моментально получите ответ оператора. Во-вторых, вся информация сохраняется в переписке - нет необходимости ее запоминать или записывать. И в-третьих, в местах с неустойчивым сигналом сотовой связи, но с наличием доступа в интернет с минимальной скоростью, мы также поможем нашим клиентам», - отметил директор OFD.ru Антон Румянцев.

По данным аналитического агентства Mediascope, Viber и Telegram входят в тройку самых популярных мессенджеров в России – ежедневно ими пользуются суммарно более 12 миллионов россиян. Мессенджеры позволяют обмениваться не только текстовыми сообщениями, но и голосовым, фото- или видеоконтентом. Клиенты и партнеры OFD.ru могут дополнительно к своему вопросу прикрепить скриншот экрана или фото, а специалисты колл-центра оперативно помогут в его решении.

Чтобы найти аккаунт сервисной поддержки OFD.RU в Viber и чат-бота в Telegram нужно ввести в поиске соответствующего мобильного приложения мессенджера OFD.RU_Support или пройти по прямым ссылкам в Viber и Telegram.