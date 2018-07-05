«Почта банк» и Western Union представили услугу денежных переводов на банковский счет

«Почта банк» и Western Union расширили услугу цифровых международных денежных переводов. Теперь клиенты «Почта банка» могут в мобильном приложении отправить денежные переводы Western Union непосредственно на банковский счет более чем в 50 стран мира, в дополнение к возможности переводов для получения наличными в более чем 200 стран и территорий.

Чтобы отправить средства на банковский счет, клиент заполняет онлайн-форму в мобильном банке «Почта банка» (приложение доступно на базе iOS или Android), указывая имя получателя, страну назначения, банковские реквизиты и сумму перевода. После того как форма заполнена и отправлена, отправитель получает одноразовый пароль в SMS-сообщении. После введения одноразового пароля отправитель увидит электронную квитанцию с контрольным номером денежного перевода (MTCN). При отправке средств за рубеж происходит автоматическая конвертация в валюту банковского счета получателя. Средства зачисляются на указанный счет получателя в срок от одного до двух рабочих дней

«Мы последовательно развиваем сотрудничество с системой денежных переводов Western Union, услуги которой в приложении "Почта банк онлайн" доступны как россиянам, так и гражданам других государств. Теперь клиенты банка получили возможность переводить в мобильном банке средства за рубеж на банковские счета в более чем 50 стран мира. Ранее мы уже запустили в "Почта банк онлайн" переводы за рубеж для выдачи наличными в пунктах обслуживания системы Western Union, изменение и возврат этих переводов, а также получение переводов Western Union», – отметила член правления, директор по развитию электронного бизнеса «Почта банка» Анастасия Масленникова.

«Наше сотрудничество с "Почта банком" позволяет отправителю не только иметь удобные денежные переводы под рукой, но и гибко выбирать комфортный для получателя способ выплаты – зачисление на банковский счет или выдачу наличными в одном из пунктов обслуживания Western Union в ритейле», – сказал Андрей Агеев, генеральный директор Western Union в России и СНГ.