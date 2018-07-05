«Ростелеком» перевел абонентов «Алроса» на новую цифровую платформу

«Ростелеком» завершил масштабный проект по переводу на новую цифровую платформу абонентов «Алроса» в Якутии.

Для этого «Ростелеком» построил волоконно-оптическую линию связи протяженностью 510 км «Мирный – Айхал – Удачный» и распределительные оптические сети по технологии GPON в населенных пунктах: Удачный, Айхал, Чернышевск, Ленск и Мирный.

В результате «Ростелеком» перевел на собственные мощности 2 тыс. абонентов СТ «Алмазавтоматика» (телекоммуникационного актива АК «Алроса»). Теперь клиентам «Алроса», а также жителям 5 населенных пунктов Якутии доступны современные услуги связи, в том числе безлимитный интернет, интерактивное телевидение, телефония, видеонаблюдение. Ранее они могли пользоваться только телефонной связью и лимитным спутниковым интернетом.

«Одна из задач "Ростелекома" – устранить цифровое неравенство и предоставить новые возможности нашим абонентам в соответствии с новыми вызовами времени. Реализованный проект в первую очередь позволил нашим клиентам получить современные услуги связи по оптике, которые ранее им были недоступны, – отметил Александр Логинов, директор макрорегионального филиала "Дальний Восток" "Ростелекома". – В рамках проекта мы также реализовали подключение к цифровым каналам связи специальных пользователей, банков, почтовых отделений, администраций городов. Кроме того, мы предоставили в аренду каналы связи для операторов большой тройки. Это обеспечит надежную мобильную связь для населения Республики, особенно в районах Западной Якутии, где суровые климатические условия».

Соглашение о передаче прав и обязанностей по договорам об оказании услуг связи в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) было заключено между «Ростелекомом» и «Алроса» в ноябре 2017 г. К настоящему моменту полностью завершен перевод клиентов на обслуживание в «Ростелеком». В свою очередь «Алроса» теперь может сосредоточиться на профильной деятельности.

«Жители Мирнинского и Ленского районов получили новые цифровые сервисы связи "Ростелекома" в своих домах. Использование оптических каналов связи "Ростелеком" позволило существенно улучшить внутренние корпоративные сервисы, повысить их надежность и безопасность», – отметил Дмитрий Чибисов, начальник Управления информационных технологий и связи «Алроса».

Жители района могут выбрать тарифные планы с привлекательными условиями, а также подключить новые услуги: высокоскоростной интернет до 50 Мбит/с, который позволит смотреть онлайн-видео и скачивать файлы в несколько раз быстрее; «интерактивное телевидение» – более 240 телеканалов цифрового качества, в том числе более 90 – в HD-формате. Сервис «Управление просмотром» позволяет поставить эфир на паузу, воспользоваться перемоткой, вернуться к началу программы. Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру 3 тыс. художественных фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, познавательных программ. Также услуга предлагает топовые подписки «Amediateka Home of HBO», «Vip Viasat Play», «Волшебный мир Disney», «ABC Studios»; «домашняя телефония», с возможностью осуществлять неограниченные звонки на любые телефоны во все города страны с тарифом «Безлимитная Россия»; умный дом. Видеонаблюдение» от «Ростелекома» – это коробочное ОТТ-решение под ключ, которое включает цифровую HD-видеокамеру с инфракрасной подсветкой в ночное время и широким углом обзора, встроенными микрофоном и датчиком движения. Абонент может установить и активировать камеру самостоятельно.