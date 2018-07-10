Сеть АЗС «Газпромнефть» и «Яндекс. Такси» запускают удаленный медосмотр водителей

Сеть АЗС «Газпромнефть» и «Яндекс. Такси» первыми реализуют проект по автоматизации предрейсовых медосмотров водителей. Ежедневно порядка 100 водителей партнеров «Яндекс. Такси» смогут проходить предрейсовые медосмотры на АЗС. Уникальный для российского рынка проект позволит повысить качество сервиса и безопасность пассажирских перевозок на дорогах.

В рамках проекта на АЗС сети «Газпромнефть» будут установлены автоматизированные терминалы для прохождения предрейсовых медосмотров водителей партнеров сервиса «Яндекс. Такси». Первый терминал действует на автозаправочной станции сети на Беломорской улице в Москве. До конца лета на АЗС «Газпромнефть» появится 7 пилотных пунктов медосмотра.

Применение цифровых технологий для предрейсовых медосмотров сокращает время на процедуру до 2-5 минут и позволяет хранить данные в электронном виде. Система идентифицирует человека и исключает подмену результатов. Аппарат измеряет такие показатели как давление и пульс, определяет наличие алкоголя или наркотических веществ в крови, а также позволяет выявить признаки хронической усталости. Полученные сведения автоматически отправляются врачу.

«На наших АЗС представлен качественный сервис и широкий ассортимент сопутствующих товаров, а теперь и услуга телемедицины. Водители могут за несколько минут в одном месте заправить автомобиль, выпить чашку кофе и пройти медосмотр – это модель будущего, доступная уже сегодня на АЗС «Газпромнефть», – отметил руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России и странах СНГ Олег Кузьменков.

«Пилотный проект с сетью АЗС «Газпромнефть» поможет повысить прозрачность предрейсовых осмотров и наладить контроль за их прохождением. В дальнейшем мы надеемся, что автоматизированные терминалы появятся в разных медучреждениях, офисах таксопарков, на станциях техобслуживания. Это позволит не только повысить прозрачность системы, но и сделать работу перевозчиков – безопаснее», — отметил директор по развитию «Яндекс. Такси» в России Алексей Федотов.