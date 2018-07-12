«Альпари» запустила мобильное приложение «Конвертер валют»

«Альпари» запустила новое приложение-сателлит «Конвертер валют» для платформы iOS. Оно позволяет отслеживать и анализировать курсы самых востребованных мировых валют, стоимость металлов (золота и серебра) и биржевых товаров (нефть и природный газ), а также переводить сумму из одной валюты в другие. Более того, при помощи приложения можно выбирать источник курса: банковский или биржевой.

Важно отметить, что курсы валют онлайн с автоматическим обновлением в приложении предоставляются с большим выбором – это 46 ключевых и самых востребованных у трейдеров валют мира. Для удобства трейдеров и инвесторов предоставлена возможность конвертировать сумму из одной валюты сразу в несколько других. Приложение в круглосуточном режиме предоставляет также котировки самой популярной криптовалюты в мире – биткоина.

Сегодня сервис доступен на 10 языках: русский, английский, китайский, испанский, португальский, индонезийский, корейский, малайский, украинский и вьетнамский.

Одним из главных преимуществ и удобств в использовании «Конвертера валют» «Альпари» является то, что он сам автоматически определяет страну пребывания и предлагает соответствующую валюту в качестве основной. Кроме того, приложение может работать как онлайн, так и без доступа к интернету, что очень удобно в путешествиях. Для быстрого доступа ко всем котировкам пользователь может добавить удобный виджет на экран «Сегодня». Виджет полностью дублирует выбранные курсы валют.

Напомним, что мобильные приложения «Альпари» продолжают набирать популярность по всему миру. По итогам первого полугодия 2018 г. количество трейдеров и инвесторов, использующих для работы на валютном рынке мобильные приложения Alpari Invest, Alpari Options, Alpari Mobile, превысило 550 тыс. Таким образом, количество пользователей в разных странах, активно применяющих в работе на валютном рынке мобильные приложения Alpari на платформах iOS и Android, выросло на 150 тыс. человек в первом полугодии 2018 г.

Приложение «Конвертер валют» для платформы iOS доступно для бесплатного скачивания в App Store.