Количество электронных заявлений на получение загранпаспорта увеличилось вдвое

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило, что за первое полугодие 2018 г. через Единый портал госуслуг было подано более трех млн электронных заявлений на получение заграничного паспорта, что почти вдвое превышает количество заявлений за аналогичный период 2017 г. — 1,7 млн.

Наибольшей популярностью у пользователей портала пользуется услуга по оформлению загранпаспорта нового образца, который содержит электронный носитель информации. В 2018 г. пользователи Единого портала госуслуг подали 2,4 млн заявлений на оформление этого документа. Загранпаспорт старого образца заказали 700 тыс. граждан.

«Объем электронных госуслуг растет за счет удобства взаимодействия с государством в электронной форме. На это также влияет возможность оплатить госпошлину за услугу с понижающим коэффициентом 0,7, фактически с 30% скидкой», — сказал заместитель директора Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Виталий Петрик.

В первом полугодии 2018 г. пользователи портала 1,8 млн раз оплатили госпошлину за оформление загранпаспортов на общую сумму около 3,5 млрд руб. За аналогичный период 2017 г. было совершено около 430 тыс. платежей на 800 млн руб.

Также электронное заявление на оформление загранпаспорта можно подать через мобильное приложение «Госуслуги». За первое полугодие 2018 г. 23% заявлений на получение загранпаспорта подано через мобильное приложение. В первом полугодии 2017 г. — 10% заявлений.

На Едином портале госуслуг зарегистрировано 75 млн граждан России.