В myTarget запущена модель oCPM для продвижения мобильных приложений

Рекламная платформа myTarget запустила поддержку оптимизированной модели CPM. Выбирая oCPM, рекламодатель может быть уверен, что его объявление будет показано тем пользователям, которые с наибольшей вероятностью выполнят целевое действие – установят приложение.

Запустить рекламную кампанию по модели oCPM можно в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники», в партнерской рекламной сети myTarget, а также на медиаресурсах Mail.ru group, что позволяет охватить наиболее активных пользователей мобильного интернета.

Новая опция расширяет возможности для рекламы мобильных приложений. Ранее для продвижения таких продуктов была запущена модель оплаты СPI, ставшая популярной у рекламодателей за счет минимизации рисков и возможности сфокусироваться на работе с пользователями, установившими приложение. Данная модель доступна для статических форматов рекламы. Модель же oCPM, в отличие от CPI, позволяет увеличить объем установок, удерживая их среднюю стоимость, и применима для всех основных мобильных форматов, включая видео и карусель.

При оплате по модели oCPM оптимизация начнет работать после получения достаточного количества конверсий. Для этого необходимо настроить отправку событий, подключив сервис мобильной аналитики myTracker либо другие поддерживаемые системы трекинга.