В «Почта банке» появилась возможность дистанционного открытия счета на базе Единой биометрической системы

«Почта банк» запустил обновленный интернет-банк, в котором появился новый сервис – дистанционное открытие сберегательного счета на базе удаленной идентификации в Единой биометрической системе.

Обновленный интернет-банк «Почта банка» распахнул двери любому клиенту: теперь в дополнение к виртуальной карте, выпускаемой всем клиентам в момент регистрации, у новых клиентов появилась возможность открыть сберегательный счет дистанционно, сдав предварительно биометрические данные в одном из банков-участников системы и пройдя удаленную идентификацию через Единую биометрическую систему. Для этого необходимо зайти в интернет-банк, ввести номер телефона и далее следовать пошаговым инструкциям.

Для действующих клиентов в новой версии интернет-банка тоже появилось много полезных и востребованных сервисов – возможность оформить частичное или полное досрочное погашение кредита, получать уведомления о налогах/штрафах, консультации в чате, причем начать его можно на компьютере, а продолжить – уже в приложении. История диалогов будет доступна клиенту на любом устройстве, как и подключение автоплатежей и платежей по расписанию. Кроме того, в новом интернет-банке клиенты могут дистанционно подключить такие сервисы, как «Гарантированная ставка», «Уменьшаю платеж», «Меняю дату платежа», «Пропускаю платеж». Ряд сервисов стал удобнее: например, переводы между своими счетами теперь могут осуществляться без дополнительного подтверждения разовым кодом, а данные о картах других банков-эмитентов, используемые для пополнения счетов «Почта банка», теперь сохраняются для повторного использования.

Возможности и удобство интернет-банка «Почта банка» были высоко оценены экспертами рынка. Так, по версии аналитического агентства Markswebb, интернет-банк «Почта банка» входит в пятерку лучших решений и уверенно занимает 4 строчку рейтинга эффективности.

«"Почта банк" давно живет по принципу mobile first, поэтому в какой-то момент возможности мобильного приложения стали шире, интернет-банка. При этом мы знаем, что часть наших клиентов, особенно люди зрелого возраста, предпочитают именно интернет-банк, поскольку им удобнее использовать компьютер и большой экран монитора. Мы сохранили базовую функциональность интернет-банка и дополнили ее новыми возможностями, которые уже есть в мобильном приложении. Мы бы хотели, чтобы пользователи "Почта банк онлайн" воспринимали дистанционные каналы как цифровой офис. Удаленная идентификация и дистанционное открытие счета, без сомнения, – важный шаг в реализации такой концепции», – отметила член правления, директор по развитию электронного бизнеса «Почта банка» Анастасия Масленникова.