«Тинькофф инвестиции» запустили робота-советника для управления инвестиционным портфелем

Пользователям брокерской платформы «Тинькофф инвестиции» стала доступна услуга робота-советника (робо-эдвайзера), с помощью которого клиенты могут создать диверсифицированный инвестиционный портфель. Те пользователи, которые еще не успели открыть брокерский счет, но уже авторизовались в «Тинькофф инвестициях», могут воспользоваться опцией подбора активов (без покупки).

Робо-эдвайзер «Тинькофф» интегрирован непосредственно в мобильное приложение «Тинькофф инвестиции». За несколько минут по заданным параметрам он может собрать сбалансированный по отраслям и компаниям инвестиционный портфель с учетом доступных сумм вложений, с оптимальным соотношением риска и доходности.

«Робо-эдвайзер будет особенно востребован теми пользователями, которые впервые составляют инвестиционный портфель и еще не знают детально, как устроены торги на бирже. Для более опытных инвесторов робо-эдвайзер может стать дополнительным инструментом принятия решений и поиска интересных инвестиционных идей. Таким образом, мы решаем проблему первого шага и помогаем нашим клиентам сформировать полноценный инвестиционный портфель сразу после регистрации», — сказал Александр Емешев, вице-президент, директор по разработке новых продуктов «Тинькофф банка».

Чтобы воспользоваться робо-эдвайзером, клиенту нужно зайти в приложение «Тинькофф инвестиции», на главной странице (в правом верхнем углу) нажать на иконку с изображением «шапки выпускника» и ответить на простые вопросы («В какой валюте вы хотите инвестировать?», «Сколько вы готовы инвестировать?» и др.).

Далее необходимо выбрать опцию «купить». Сумма сделки будет списана с брокерского счета. Каждое утро робо-эдвайзер обновляет данные, на базе которых дает рекомендации пользователям брокерской платформы.

В обновленной версии приложения «Тинькофф инвестиции» также появилась лента инвестиционных новостей. Теперь пользователи сервиса могут получать упорядоченный и персонализированный список информационных сообщений (новости, идеи, прогнозы) по интересным им компаниям (которые были добавлены в раздел «избранное») и по бумагам из инвестиционного портфеля. В новостной инвест-ленте специальный алгоритм анализирует содержание сообщений и определяет, с какими компаниям они связаны. Такая опция позволяет показывать клиентам релевантный контент, а не весь информационный поток одновременно.

Среди других обновлений брокерской платформы «Тинькофф инвестиции»: возможность отображения портфеля в удобной валюте и улучшенный поиск. Новые опции станут полностью доступны клиентам до конца текущей недели.