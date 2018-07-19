«Яндекс» предложил подписку в «Яндекс.Диске» с бонусами

«Яндекс» объявил о переводе сервиса «Яндекс.Диск» на новую модель продажи дополнительных услуг. За те же деньги, что и раньше, пользователи получают не просто больше гигабайтов, а подписку «Диск Про» — в нее входит место на «Диске» и расширенные возможности для работы с файлами.

Подписка позволяет смотреть историю изменения файлов за последние 90 дней и в любой момент возвращаться к предыдущим версиям. Это может пригодиться при редактировании текстовых документов или презентаций. А если у человека возникнет какой-нибудь вопрос, служба поддержки ответит ему в приоритетном порядке. Также Диск не показывает подписчикам рекламу.

Диск предлагает два варианта подписки: 100 ГБ за 80 руб. в месяц или 1 ТБ за 200 руб. в месяц. При оплате за год действует скидка 17%. Если человек уже купил дополнительные гигабайты, он автоматически получает преимущества подписки и может пользоваться ими до конца оплаченного периода.

«Яндекс.Диск» — это облачный сервис для хранения файлов и их передачи на разные устройства, подключенные к интернету. Каждый месяц Диском пользуются 25 миллионов человек. Сервис доступен в веб-версии, приложениях для компьютера, iOS и Android.