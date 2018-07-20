Dental Cloud интегрировала телефонию UIS в облачную платформу автоматизации стоматологии

Dental Cloud, разработчик облачных сервисов и решений для стоматологии, и UIS, оператор связи, анонсировали технологическое партнерство и интеграцию возможностей интернет-телефонии UIS в облачную платформу автоматизации стоматологии DentalTap.

Теперь сотрудники стоматологий смогут совершать исходящие звонки из платформы DentalTap через cофтфон, принимать персонализированные звонки в окружение платформы в браузере, вести запись телефонных разговоров. Следующим шагом технологического партнерства станет автоматизация информирования пациентов стоматологических клиник через звонки.

«Мы сделали еще один важный шаг к телемедицине – дали стоматологам выгодный и надежный канал коммуникаций с пациентами через интернет телефонию, сказал СEO Dental Cloud Ярослав Осетров. – Важно, что подключить интеграцию сможет и начинающий пользователь сервиса одним кликом через раздел "приложения" нашего сервиса».

«В UIS всегда исповедовали подход, при котором любой клиент получает VIP-обслуживание. Для компании интеграция отраслевой медицинкой CRM и нашей телефонии решает эту задачу на 100%», – отметил руководитель отдела по работе с партнерами UIS Игорь Колядинцев.