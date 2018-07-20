Поисковый сервис Qwant интегрирован в браузер Vivaldi

Qwant, европейский поисковый сервис, вошел в список предустановленных поисковиков браузера Vivaldi. Благодаря сотрудничеству Vivaldi и Qwant пользователи смогут еще надежнее защитить свои персональные данные.

Vivaldi ставит безопасность данных пользователей в число наиболее приоритетных задач. Сотрудничество с поисковым сервисом Qwant позволяет повысить сохранность важных данных пользователей благодаря добавлению поискового сервиса, ориентированного на безопасность.

Теперь пользователи могут осуществлять поиск в сети не предоставляя рекламным сервисам информацию о своих предпочтениях. Как Vivaldi, так и Qwant не проводят мониторинг работы своих пользователей и не собирают информацию для продажи рекламным сетям. Это еще один шаг к созданию прозрачной экосистемы в интернете.

«Мы уверены, что интернет может быть лучше. "Интернет для всех" – это главный девиз нашей работы и в Qwant разделяют наши убеждения в области безопасности данных. Мы против того, чтобы кто-то собирал информацию о предпочтениях наших пользователей, – сказал Йон фон Тэчнер, CEO и сооснователь компании Vivaldi Technologies. – Мы очень рады, что предоставили нашим пользователям еще одну альтернативу поиска, которая защищает их от массовой слежки».

Qwant является поисковым сервисом, использующим собственную технологию индексирования. Он работает с несколькими браузерами, разделяющими ценности Qwant: соблюдение конфиденциальности, защита данных и сетевой нейтралитет. Это мотивирует создателей Qwant на постоянное развитие и позволяет предлагать пользователям преимущества выбора из широкого списка браузеров.

«Мы очень рады, что такой партнер, как Vivaldi, предложит Qwant в качестве поисковой системы, – сказал Эрик Лендри, президент и сооснователь Qwant. – Это полностью согласуется с этическими ценностями, которые мы защищаем каждый день, поэтому мы приняли решение сотрудничать с Vivaldi, с браузером, который также стремится сделать интернет лучше».

Пользователи, впервые устанавливающие браузер Vivaldi, смогут найти поисковый сервис Qwant в поисковом поле рядом с адресной строкой – достаточно кликнуть курсором мыши на иконку увеличительного стекла, чтобы увидеть весь список поисковых сервисов, включая Qwant. Также данный поисковый сервис можно использовать и в адресной строке, сделав соответствующие изменения в поисковых настройках браузера Vivaldi.