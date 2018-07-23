Microsoft и Disney создали «умное» гнездо для ласточек

Microsoft и Disney установили «умные» гнезда для пурпурных лесных ласточек на территории центра развлечений Disney World в штате Флорида. Они позволяют обеспечить представителям этого редкого вида необходимые условия обитания, приближенные к их образу жизни в дикой природе, а также получать необходимые данные, чтобы в будущем предотвратить сокращение их численности.

С 1966 г. наблюдается значительное уменьшение популяции пурпурных лесных ласточек: по данным Корнельского университета в среднем по Северной Америке их число снизилось примерно на 40%. Это характерно и для других видов перелетных птиц. Получив новые данные, орнитологи надеются выстроить более ясную картину происходящего, чтобы предотвратить дальнейшее сокращение их популяции.

Обычно лесные ласточки предпочитают строить свои гнезда в полостях, образованных естественным образом (именно это раньше мешало орнитологам наблюдать за их жизнью вблизи). «Умные» гнезда имеют специальную вытянутую форму, а также снабжены набором датчиков и видеокамерой высокой четкости, что позволит ученым наблюдать за повадками птиц и в особенности всего, что касается выведения птенцов, удаленно.

Часть поступающих данных обрабатывается на месте благодаря Azure Iot Edge – решению для периферийных вычислений. Этот метод позволяет совмещать расчеты, производимые на самом устройстве, с облачными технологиями. В облако непрерывно передаются данные о температуре, влажности и давлении на всем протяжении сезона гнездовья.

Архитекторам «умных» гнезд пришлось приложить особые усилия, чтобы техника не влияла на жизнь наблюдаемых птиц и при этом выдерживала любые погодные условия (в том числе жару и ливни). К примеру, одной из проблем было выделение электроникой тепла, которое поднимало температуру в гнезде. Решением стала установка бесшумных вентиляторов.

Следующим шагом команды исследователей станет создание и установка большего числа «умных» гнезд на территории центра. Также планируется изучить возможность модифицировать их для других видов ласточек.

Это не первая инициатива Microsoft, целью которой является создание высокотехнологичных устройств для представителей фауны. Ранее была представлена «умная» дверца для домашних питомцев, способная пускать в дом только «своего» любимца, распознавая его по мордочке.