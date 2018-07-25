Владельцам карты «Билайн» доступны покупки через Samsung Pay

«Вымпелком» (торговая марка «Билайн») объявил о доступности пользователям карты «Билайн» возможности оплаты покупок с помощью сервиса Samsung Pay, который позволяет совершать платежи в любом месте по всему миру, где принимают платежные карты.

Samsung Pay, помимо технологии бесконтактных платежей NFC, поддерживает собственную технологию Samsung MST, с помощью которой можно совершать покупки устройством Samsung (включая Samsung Gear S3) не только на терминалах с возможностью бесконтактной оплаты, но и там, где принимают только карты с чипом или магнитной полосой.

Для совершения покупки достаточно провести по экрану смартфона Samsung Galaxy снизу вверх, авторизоваться по отпечатку пальца, радужке глаза или PIN-коду приложения (в зависимости от технических возможностей устройства), приложить устройство к платежному терминалу и получить чек (так же как при оплате обычной картой). Samsung Pay также позволяет оплачивать покупки в интернете в любом браузере и в мобильных приложениях, где доступна кнопка «Оплатить Samsung Pay».

Для того, чтобы начать использовать сервис, достаточно отсканировать карту «Билайн» с помощью камеры смартфона или ввести ее данные вручную, указать код, полученный в SMS-сообщении от «Билайн», и добавить подпись на экране приложения Samsung Pay.

Samsung Pay обеспечивает дополнительную защиту платежных операций по карте. Реальный номер карты заменяется на специальный цифровой код – токен (генерируемый случайным образом). Обязательная авторизация по отпечатку пальца, радужке глаза или PIN-коду приложения (в зависимости от технической возможности устройства) для каждой покупки. Встроенная система безопасности Samsung KNOX обеспечивает сохранность данных и отсутствие доступа к ним из операционной системы устройства.