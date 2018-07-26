Mail.ru group сообщила о росте выручки от рекламы на 37%

Во II квартале 2018 г. выручка Mail.ru group от рекламы выросла на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Эти темпы значительно выше средних по рынку. Рекламная выручка компании за квартал с учетом результатов ESforce составила 7 294 млн руб.

Росту способствовали внешние и внутренние факторы. С одной стороны, многие бизнесы продолжают переходить в онлайн и выделяют на рекламу в сети все большую долю маркетинговых бюджетов. С другой стороны, Mail.ru group продолжила наращивать аудиторию, повышать вовлеченности пользователей и совершенствовать рекламные технологии.

Рекламодатели активно используют мобильные и кроссплатформенные форматы, а также рекламу в соцсетях. Самый быстрорастущий сегмент рекламы — мобильные промопосты в соцсетях, в том числе видеопосты. Мобильная реклама выросла до 64% от общей рекламной выручки социальных сетей.

По данным за I квартал 2018 г. рост рекламной выручки Mail.ru group в 40,3% почти вдвое опережал темп роста рынка в целом, который по итогам АКАР составлял 22%.