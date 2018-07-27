«Вконтакте» впервые протестирует офлайн-платежи с помощью VK Pay

На VK Fest, который пройдет 28 и 29 июля 2018 г. в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, пользователи VK Pay смогут оплатить покупки прямо с телефона и получить за это кешбэк 20%.

VK Fest — первый выход платформы социальной коммерции в офлайн. Часть магазинов и заведений, которые представят свои товары на Фестивале, будут принимать оплату через VK Pay: VK Shop, «ОбедБуфет», «Якитория и Mojo», «Суши шоп», «Пончкофф», «Сюрприз бокс», Demeter и другие точки продаж.

Для оплаты достаточно будет отсканировать QR-код продавца и подтвердить перевод в приложении ВКонтакте. За оплату пользователь получит 20% от суммы покупки — кэшбек будет начислен в течение нескольких дней.

Также специально для пользователей VK Pay в зоне VK Team будут установлены специальные боксы для хранения вещей. А все, кто подключит VK Pay, получат набор наклеек с Дигги — символом VK Fest.

Платформа социальной коммерции VK Pay запустилась в конце июня. С ее помощью можно покупать и продавать товары и услуги в сообществах «Вконтакте». Для покупателя в VK Pay комиссия за ввод, вывод и перевод средств отсутствует.

VK Fest — один из крупнейших фестивалей в России. В прошлом году его посетили 85 тыс. человек, для которых работало 350 интерактивных площадок. Более 1,5 млн человек посмотрели прямую трансляцию «Вконтакте».