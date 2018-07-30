RBK.money переносит срок закрытия кошельков на 31 августа 2018

Сервис по приему интернет-платежей RBK.money для повышения качества оказываемых услуг переходит на новую технологическую платформу и прекращает обслуживание электронных кошельков в текущей системе. Для перевода пользователей на новый продукт RBK.money необходимо расторгнуть действующие договоры со своими клиентами и вернуть их средства с кошельков.

В связи с тем, что не все пользователи успевают вывести или израсходовать текущий баланс, компания продлевает срок поддержки старой системы до 31 августа 2018 года. Процедура идентификации для возможности вывода средств на расчетные счета также продлена.

В дальнейшем все пользователи смогут завести новый кошелек RBK.money, функционал которого будет расширен и полностью соответствовать потребностям современных плательщиков.

Сейчас владельцы кошельков выводят свои денежные средства или тратят их на покупку товаров и услуг. О необходимости вывода денег и прохождения идентификации клиенты информируются по всем доступным с ними каналам связи: электронная почта, сайты RBK.money, личные кабинеты в сервисе, социальные сети и СМИ. Также для информирования пользователей компания запустила специальную страницу (https://welcome.rbk.money/koshelky), на которой подробно описано, что можно сделать с остатком на балансе и как пройти процедуру идентификации. Владельцы идентифицированных кошельков смогут получить свои деньги еще в течение 3 лет после отключения старой платформы.

Необходимость прохождения идентификации для вывода денежных средств на банковский счет и получения их после закрытия платформы продиктована Федеральным законом №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Сейчас мы прикладываем все усилия, чтобы каждый желающий в кратчайшие сроки мог вывести или потратить остаток своего кошелька. Уже в тот же день, когда мы объявили новость о закрытии кошельков на старой платформе, мы увидели первого клиента, желающего пройти процедуру идентификации в нашем офисе. С каждым днём поток таких пользователей увеличивался, и чтобы успевать обрабатывать заявки и не создавать очередей, мы привлекли дополнительные ресурсы на проведение процедуры идентификации. В сложившейся ситуации удобство наших клиентов остаётся нашей приоритетной задачей», — сказал генеральный директор RBK.money Денис Бурлаков.

На сегодняшний день компания RBK.money сконцентрировала усилия на разработке новой платформы и уже переводит на неё предпринимателей, предоставляя им услуги по приему онлайн-платежей. Бренд RBK.money существует на рынке более 15 лет. За все годы к платформе было подключено свыше 40 000 клиентов. Компания работает с российскими и зарубежными организациями.