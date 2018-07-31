Mail.Ru Group прекратила поддержку браузера «Амиго»

Mail.Ru Group объявила о прекращении разработки и продвижения браузера «Амиго».

При продвижении браузера «Амиго» был сделан ряд неверных шагов, сообщили CNews в . Так, для продвижения привлекались партнеры и рекламные сети, часть из которых оказались недобросовестными — для распространения браузера они использовали серые схемы, противоречащие правилам, указанным в договоре.

Подобные действия вызвали негативное отношение к продукту. В связи с этим Mail.Ru Group приняла решение отказаться от дальнейшего развития бренда «Амиго».



При этом Mail.Ru Group считает перспективной рыночную нишу браузеров и не исключает возможность того, что работа в этом направлении продолжится. При развитии новых продуктов формат продвижения будет принципиально изменен с учетом опыта, полученного компанией.

Прекращение поддержки не повлияет на работу пользователей существующих версий «Амиго»: они смогут использовать браузер и дальше.