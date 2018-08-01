2Test представила VPN-сервис WeConnect для пользования промышленным интернетом вещей

2Test, официальный дистрибьютор производителя систем промышленных коммуникаций Westermo в России и СНГ, предлагает заказчикам промышленных отраслей облачный сервис WeConnect для обеспечения надежного и безопасного подключения к удаленному оборудованию в системе промышленного интернета вещей (IIoT).

С развитием промышленного интернета вещей надежность, устойчивость и безопасность сети имеет решающее значение в обеспечении пользователей актуальными данными. Westermo усовершенствовал сервис WeConnect в области безопасности, надежности и удобства использования для удаленного подключения к сетям и промышленному оборудованию через интернет.

WeConnect — облачное VPN-решение для безопасного удаленного подключения к конечным устройствам сети. Надежные методы шифрования делают возможным удаленный доступ к любому устройству в сети с помощью ПК, смартфона или планшета. Технология позволяет управлять сетью из любой точки мира, что приводит к значительной экономии времени и средств.

Благодаря WeConnect удобно и экономично создавать удаленные подключения через промышленное оборудование связи Westermo на базе операционной системы WeOS. Сервис WeConnect обеспечивает безопасные удаленные подключения независимо от способа подключения к интернету и выбора поставщика услуг. В отличие от традиционных решений на основе VPN, не требуются установка дополнительного оборудования и специальные знания ИТ. Шесть шагов нужно для настройки соединения через веб-интерфейс WeConnect.

Как только подключение установлено, специалист использует свой ПК, смартфон или планшет для доступа к оборудованию, где бы оно ни находилось, что экономит время и деньги на техническое обслуживание удаленных объектов.

Благодаря глобальному хостингу WeConnect гарантирует 100% доступность, более быстрое подключение и отсутствие задержек в передаче данных. В сочетании с оборудованием связи Westermo, созданным для использования в любых даже самых агрессивных средах, IIoT-решение WeConnect обеспечивает повышенную надежность для пользователей.

Разработчики также дополнили мониторинг состояния сервиса отправкой уведомлений по электронной почте на случай потери соединения.

Сервис разработан в соответствии с современными стандартами безопасности. При создании соединений WeConnect использует виртуальный частный сервер и шифрование данных AES-256, обеспечивается несколько уровней безопасности. Для предотвращения несанкционированного доступа к веб-интерфейсу и VPN посторонних лиц и безопасной работы пользователей в системе WeConnect разработана новая двухэтапная аутентификация.