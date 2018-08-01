«Магнит» автоматизировал ремонт магазинов и логистических центров

«Магнит», одна из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России, совместно с «Деснол софт» запустил систему управления «1С:ТОИР 2 КОРП». Она позволяет сотрудникам подразделений эксплуатации оперативно получать задания на ремонты и техническое обслуживание, узнавать детали и отчитываться о выполнении. Новая разработка с эксклюзивными решениями для компании существенно повышает скорость реакции для решения проблем, делает работу еще более упорядоченной и прозрачной, дает возможность анализировать стоимость эксплуатации объектов и оборудования. Главным инструментом системы является мобильное приложение.

Благодаря «1С:ТОИР 2 КОРП» сформирована единая централизованная база данных, которая контролирует работу отделов эксплуатации в 74 филиалах сети «Магнит» в 7 федеральных округах России. Масштабная электронная «библиотека» содержит более 50 млн экземпляров техпаспортов с информацией о каждой единице оборудования. Также ведется учет ремонтов зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры.

ТОИР синхронизирован с различными информационными системами «Магнита», так что сотрудники через смартфон имеют доступ к необходимым документам.

В настоящее время «Магнит» включает более 16 тыс. магазинов различных форматов, 37 распределительных центров, предприятия по выпуску собственной продукции. На объектах установлены десятки тысяч единиц оборудования, вся техника поддерживается в исправном состоянии специалистами департамента эксплуатации компании.

«Сотрудникам по обслуживанию объектов больше не нужно звонить инженеру-диспетчеру или приезжать в офис, чтобы узнать задачу. Они получают push-уведомление в смартфоне с заявкой на ремонт, где указана вся информация: адрес объекта, контакты директора, описание проблемы и сроки выполнения. Через мобильное приложение можно сразу зарезервировать необходимые запчасти на складе», – сказал руководитель проекта ТОИР розничной сети «Магнит» Эдуард Логвинов.

Для удобства на каждое оборудование нанесен штрих-код, при его считывании в мобильном приложении ТОИР появляется информация о том, когда и кем ремонтировалась техника, какие работы проводили. Также настроен чат для обсуждения конкретной задачи с функцией передачи фотографий.

По результатам ремонта данные поступают в центральную базу. Это позволяет контролировать время работ, видеть трудоемкость каждой операции и количество участников, что помогает оптимально распределять материальные и людские ресурсы.

«Процесс получения заявок на ремонт полностью автоматизирован. Уже более 2,2 тыс. специалистов компании используют смартфоны с приложением. За месяц в систему поступает до 40 тыс. заявок по всей сети. Руководители и сотрудники имеют доступ к необходимой информации в любое время в любом месте. Так что мы оперативно устраняем возникающие сложности», – отметил директор департамента по эксплуатации розничной сети «Магнит» Павел Черепков.

Разработчики также предусмотрели режим «единого окна». Например, можно в один клик поставить задачу по всем магазинам — ответственные мгновенно получат заявки, а в головной компании проконтролируют выполнение работ.

«Запуск системы ТОИР в "Магните" — одно из самых масштабных решений на российском корпоративном рынке цифровых технологий по эксплуатации. Например, в Европе и Америке автоматизация ремонтов уже широко распространена. Уникальность проекта в том, что специально для "Магнита" мы дополнили "1С:ТОИР 2 КОРП" оригинальными опциями, которые требовались ритейлеру, подбирали наилучшие матрицы процессов. Такого типа приложения в нашей стране нет. Четкое территориальное распределение позволило в разы повысить эффективность коммуникации между директорами магазинов и непосредственными исполнителями, – сказал генеральный директор «Деснол софт» Роман Пилькин.

Использование смартфонов позволило упразднить функцию «диспетчера», которую выполняли инженеры, и высвободить до 25% рабочего времени специалистов. Также увеличилась скорость реагирования. Ранее на передачу заявки непосредственному исполнителю уходило до 2 часов, теперь в среднем 5 минут. Это сократило время простоя оборудования. За счет внедрения учета запчастей снизился риск потерь и нецелевого использования материалов. На складах находится то количество материалов, которое необходимо для планируемых и аварийных ремонтов, ведется геолокационный контроль за работниками — мониторинг перемещений и расхода топлива.