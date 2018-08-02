«Яндекс» открыл чаты в поиске и «Алисе» для всех желающих

«Яндекс» объявилд о том, что доступ к чатам в поиске и «Алисе» теперь открыт для всех желающих.

Функциональность позволит пользователям проще обращаться к компаниям с интересующими их вопросами, а компаниям это позволит быстрее отвечать на вопросы пользователей уже на стадии поиска информации в интернете или во время общения с «Алисой».

Раньше подключить чаты могли только клиенты Jivosite, сейчас добавились еще Talk-Me, Verbox и Bitrix. Постепенно будут появляться и другие платформы: теперь они могут самостоятельно подключиться через открытое API в «Яндекс.Диалогах».

Бизнес может самостоятельно подключиться также через платформу «Яндекс.Диалоги», если у него на сайте уже есть чат от интегрированных чат-платформ. Для этого необходимо просто ввести идентификатор чата сайта в настройках платформы. Подробная инструкция по настройке размещена в «Помощи».

Через «Яндекс.Диалоги» также можно создать собственного чат-бота (пока только для «Алисы») и частично или полностью автоматизировать процесс поддержки. Это единственная платформа с гибридной функциональностью: можно сделать чат для пользователей с человеком или роботом в зависимости от потребностей.