«Центральная касса» и Проинвестбанк выпустили карту «Скорость» для таксистов. Картой могут пользоваться все водители, имеющие электронный кошелек Ckassa Wallet. Это в частности пользователи таких информационных служб как «Везет», TapTaxi, UpTaxi, Infinity Taxi, а также служб, работающих на программном обеспечении «Таксимастер». Сегодня они объединяют 640 тыс. водителей в более, чем 140 городах.

Количество безналичных платежей за услуги такси растет ежегодно, следуя общему тренду. По статистике Центробанка РФ за 2017 г. число платежей совершаемых с использованием банковских карт выросло более, чем на треть. Это устойчивая тенденция по объективными причинам: банковские карты получают все большее распространение, в том числе в небольших городах. За счет перевода на карты зарплат, пенсий, стипендий «пластиком» начинают пользоваться новые категории россиян.

Пилотный проект peer-to-peer платежей на основе электронного кошелька от «Центральная касса» был запущен в 2014 г. совместно с информационной службой TapTaxi. Таким образом «Центральная касса» стала первым специализированным сервисом приема безналичных платежей для рынка такси. Существовавшие на тот момент эквайринговые решения банков подразумевали целую цепочку транзакций на пути от клиента через службу такси к водителю. Это, например, серьезно сказывалось на длительности прохождения платежа. В Ckassa деньги зачисляются напрямую водителю в течение всего нескольких минут. Выпуск карты «Скорость» – следующий шаг к формированию линейки финансовых решений для отрасли такси.

«В условиях жесткой конкуренции маржинальность заказов, зачастую, невысока. Поэтому таксисты остро реагируют на комиссии за перевод денег на банковскую карту, а также за снятие средств. Это сказывается на их заинтересованности выполнять поездки, которые клиент хотел бы оплатить картой. То и дело возникают неприятные для всех ситуации, страдает рейтинг водителя, имидж самой службы такси. Поэтому совместно с Проинвестбанком мы разработали финансовое решение для рынка такси, которое позволяет удобно и без лишних комиссий пользоваться полученными средствами», – сказал генеральный директор «Центральной кассы» Андрей Рычков.

Карта соответствует всем требованиям ЦБ РФ. Она оснащена EMV-чипом, что делает ее безопасным финансовым инструментом. У карты длительный срок действия – 5 лет. Обслуживание карты бесплатно, перевод средств с кошелька «Центральная касса» на карту «Скорость» осуществляется без комиссии. Так же не потребует дополнительных комиссий и оплата товаров в российских магазинах, кафе, заправках, кинотеатрах и т. д.

«Скорость» предназначена в первую очередь для оплаты товаров и услуг. Лимит по таким операциям составляет 200 тыс. руб. в месяц, что позволяет использовать карточку как основной расчетный инструмент.

При необходимости с минимальной комиссией можно снять средства во всех банкоматах России. Дневные и месячные лимиты на снятие средств позволяют совершать регулярные личные и семейные покупки, оплачивая их наличными.

«Разрабатывая условия карты "Скорость", мы искали решения, которые позволяют таксистам владеть и пользоваться картой с максимальной выгодой. Мы сделали финансовый инструмент, который удобен в первую очередь для удовлетворения ежедневных, можно сказать, обывательских, потребностей: заправить автомобиль, купить продукты домой, сходить с семьей или друзьями в кафе, кинотеатр, купить тот или иной гаджет в авто или подарки близким. В результате для водителей такси заказы с безналичной оплатой становятся простыми и привлекательными. От этого выигрывают все», – отметил генеральный директор, председатель правления Проинвестбанка Александр Воронцов.

Первыми держателями карт стали водители, сотрудничающие с информационной службой «Везет». Об интересе к выдаче карт своим пользователям уже заявили TapTaxi, и службы такси, работающие на программном обеспечении «Таксимастер».

Карту «Скорость» в настоящее время могут получить только граждане РФ, прошедшие упрощенную идентификацию. Сейчас «Центральная касса» готовит решение, позволяющее использовать карту гражданам других государств, работающим в такси. Также ведется разработка полноценного дистанционного банковского обслуживания внутри приложения «Центральная касса». Это значительно повысит удобство карты, так как для контроля и распоряжения средствами не нужно будет покидать кошелек от «Центральная касса».

Кроме того, «Центральная касса» разрабатывает ряд других платежных решений, которые в ближайшие годы позволят предложить отрасли такси полноценную финансовую экосистему.