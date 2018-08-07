«Яндекс.Браузер»: количество сайтов с агрессивной рекламой снизилось в рунете на 86%

С 5 февраля 2018 г. «Яндекс.Браузер» автоматически скрывает агрессивные рекламные форматы, которые вошли в список ассоциации IAB Russia. По оценкам аналитиков, на такие форматы приходится менее 5% рекламы, но именно они вызывают наибольшее раздражение у пользователей. Команда «Яндекс.Браузера» изучила, как изменилась ситуация с агрессивной рекламой за прошедшее время.

По данным «Яндекс.Браузера», количество сайтов, использующих раздражающую рекламу, уменьшилось за полгода почти на 86%.

Количество наиболее раздражающей рекламы снизилось за полгода на 97%. Сейчас «Яндекс.Браузер» каждый день скрывает в среднем 90 тыс. агрессивных рекламных блоков, полгода назад их было 3,5 млн.

Аудитория пользователей «Яндекс.Браузера», которые могли бы столкнуться с агрессивными рекламными форматами, уменьшилась за полгода в 40 раз. В феврале «Яндекс.Браузер» ежедневно защищал от раздражающих рекламных форматов около 1 млн человек, сейчас в такой защите нуждаются не более чем 25 тыс. пользователей.

За последние полгода темп роста аудитории блокировщиков заметно снизился: доля пользователей «Яндекс.Браузера», применяющих блокировщики, выросла всего на 0,6 процентного пункта — в 2,7 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Данные «Метрики» и поиска «Яндекса» тоже говорят о том, что агрессивная реклама стала меньше беспокоить людей. В июне – июле этого года доля поисковых запросов про блокировщики рекламы со словом «скачать» была на 18% меньше, чем в тот же период 2017 г., а со словом «устанавливать» — на 22% меньше. Если во втором полугодии 2017 г. Метрика фиксировала увеличение доли посещений сайтов через браузеры с блокировщиками рекламы, то в первом полугодии 2018 г. этот рост прекратился.

«По информации трех разных источников — "Браузера", "Метрики" и поиска, — ситуация с раздражающей рекламой значительно улучшилась. Сайты стали отказываться от агрессивных форматов рекламы, а пользователи — меньше интересоваться блокировщиками. Мы не утверждаем, что это результат нашей совместной работы с IAB Russia и участниками рынка, но нам нравится эта тенденция, и мы будем продолжать делать все от нас зависящее, чтобы пользователям было комфортно в сети и они видели рекламу только в тех форматах, которые их не раздражают», — сказал Дмитрий Тимко, руководитель продуктовой команды «Яндекс.Браузера».

Помимо агрессивных форматов рекламы, «Яндекс.Браузер» защищает пользователей от рекламы с неприятным и мошенническим контентом — с помощью технологии «Антишок». Эта технология была внедрена в 2014 г., каждый день она фильтрует около 20 млн рекламных сообщений.

«Яндекс.Браузер» был запущен в 2012 г. По данным «Яндекс.Радара», в России это второй по популярности компьютерный браузер и первый среди альтернативных браузеров на мобильных устройствах. Встроенная в браузер технология «Протект» оберегает пользователей от всевозможных опасностей, с которыми можно столкнуться в интернете. Она проверяет сайты и файлы на вирусы, блокирует страницы мошенников, защищает пароли и данные банковских карт. Этой весной «Яндекс.Браузер» научился также находить и блокировать майнинговые скрипты.