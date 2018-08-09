Abbyy TextGrabber для Android стал бесплатным для скачивания

Abbyy, разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации и лингвистики, обновил приложение для распознавания и перевода текста Abbyy TextGrabber для Android. Благодаря встроенной технологии Abbyy Real-Time Recognition SDK приложение мгновенно извлекает тексты на 61 языке и переводит их на 104 языка онлайн, а также на 10 языков без подключения к интернету. Скачать Abbyy TextGrabber и попробовать все возможности приложения теперь можно бесплатно.

С Abbyy TextGrabber не нужно фотографировать и редактировать текст, чтобы перевести его. Приложение автоматически захватит и переведет текст любого цвета и с любой поверхности прямо на экране камеры. В отличие от других приложений для перевода текста в офлайн-режиме, в TextGrabber не нужно загружать словари. Без доступа к сети пользователь получит пословный перевод на 10 языков, в том числе английский, испанский, французский, немецкий, китайский и японский. Эта функция будет особенно полезна в путешествиях и других ситуациях, когда доступ к интернету ограничен. Кроме того, пользователь может самостоятельно перейти в офлайн-режим в настройках приложения.

Теперь TextGrabber для Android стал бесплатным для скачивания. После установки пользователь может изучить все возможности приложения (оцифровку, перевод, копирование и отправку текстов) на трех заметках. Затем можно без ограничения оцифровывать и сохранять тексты. Чтобы снова получить доступ к полной функциональности, пользователь может приобрести подписку: 49 руб. на первые два месяца, а затем - 99 руб. в месяц.

«Новый TextGrabber for Android – незаменимый помощник в путешествиях и при изучении иностранных языков. Печатный документ, скриншот, дорожный знак, этикетка или меню – все это и многое другое можно прочесть и понять с помощью смартфона. Теперь приложение можно скачать бесплатно и сразу использовать его для перевода онлайн и офлайн», – отметил Игорь Акимов, руководитель отдела мобильных продуктов Abbyy.

Abbyy TextGrabber распознает тексты в любой форме: например, из книг, журналов, инструкций, экранов смартфонов и компьютеров, меню, плакатов, уличных знаков. Полученные данные можно мгновенно скопировать, отредактировать, перевести или переслать. После оцифровки все ссылки, телефонные номера, адреса электронной почты, почтовые адреса и даты становятся кликабельными. Пользователь может сразу перейти по ссылке, позвонить, написать сообщение или отправить email, найти адрес на карте или добавить событие в календарь. Приложение также помогает людям со слабым зрением, делая информацию более доступной. Достаточно навести камеру мобильного телефона на текст, и приложение озвучит его с помощью технологии VoiceOver.