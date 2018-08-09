«Ростелеком» ускорил интернет для жителей Сургутского района

«Ростелеком» провел плановую модернизацию местных радиорелейных линий связи, и ускорил интернет для жителей трех малых населенных пунктов Сургутского района ХМАО-Югры: с. Сытомино, пос. Высокий мыс и с. Тундрино.

Связисты компании заменили установленное в поселениях телеком-оборудование на более современное и мощное, что позволило увеличить пропускную способность и повысить стабильность работы каналов передачи данных. Так, для жителей Высокого Мыса интернет ускорился в 20 раз до 10 Мбит/с, в Тундрино - в 10 раз до 5 Мбит/с., а в Сытомино - в 2 раза до 10 Мбит/с.

«Потребности клиентов в обмене информацией и объемы трафика постоянно растут, а радиорелейные каналы связи только при условии модернизации могут обеспечить более качественную работу телеком-услуг. «Ростелеком» на постоянной основе проводит обновления инфраструктуры за счет собственных инвестиций, – отметила Наталья Булатова, директор Сургутского городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций Ханты-Мансийского филиала «Ростелекома». – Наши клиенты в Сургутском районе уже отмечают улучшение работы доступных услуг связи, и подключают более скоростные тарифные планы».

«Сургутский район крайне заинтересован, чтобы жители каждого из поселений имели доступ к скоростному интернету. Без этого сложно себе представить реалии современной жизни. Благодаря нашему стратегическому партнеру – компании «Ростелеком», мы шаг за шагом приближаемся к решению этой задачи. Причем даже когда речь идет о самых отдаленных населенных пунктах», – сказал Андрей Трубецкой, глава Сургутского района ХМАО-Югры.