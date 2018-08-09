Schneider Electric представила сервис для создания решений в области периферийных вычислений

Schneider Electric, эксперт в области проектирования и строительства центров обработки данных, представляет российским партнерам Local Edge Configurator (LEC) — комплексный онлайн-сервис, позволяющий создавать высоконадежные решения по индивидуальным требованиям заказчика. Новая виртуальная среда упрощает проектирование, сборку и развертывание комплексов для периферийных вычислений (Edge Computing), не требует предварительных испытаний совместимости оборудования и снижает сложность интеграции продуктов, а также сокращает общие затраты и риски.

Развитие технологий интернета вещей и увеличение уровня информационного обмена между приложениями привело к стремительному росту потребности в обработке данных в режиме реального времени и необходимости постоянно увеличивать пропускную способность каналов связи. Проблему решает внедрение периферийных вычислений, когда значительные объемы данных обрабатываются в непосредственной близости от места их генерации. Подобный подход сокращает задержки, но требует построения распределенной ИТ-среды, в которой помимо традиционных дата-центров используются многочисленные микро-ЦОДы. Упростить и удешевить процесс подбора и обеспечения совместимости компонентов призван Local Edge Configurator.

«LEC позволяет партнерам всех уровней создавать виртуальные решения как для небольших серверных комнат, так и для центров обработки данных. Раньше это было возможно только начиная с уровня Select, а доступ к полной функциональности имели партнеры уровней Premier и Elite. Сейчас и партнеры уровня Registered могут самостоятельно конфигурировать решение или обратиться к нашим инженерам и специалистам дистрибьютора, но список доступного оборудования в LEC зависит от статуса. Сервис предлагает удобный в использовании визуальный интерфейс и исключает любые проблемы совместимости уже на этапе проектирования. Это не только снижает трудозатраты, но и существенно ускоряет процесс подготовки к реализации проекта, позволяет партнерам развивать техническую экспертизу и в конечном итоге повышает качество их рыночных предложений. Предназначенный для более «тяжелых» решений у нас также остается сервис ISX Design Tool и другие инструменты, к которым многие партнеры уже успели привыкнуть», — отметила Мария Федорина, менеджер по работе с партнерскими программами департамента IT Division компании Schneider Electric.

Local Edge Configurator позволяет создавать и полностью настраивать инженерную среду для существующего ИТ-стека клиента или создавать новые решения в соответствии с заданной справочной спецификацией. Онлайн-инструмент использует автоматически обновляемую библиотеку аппаратно-программных комплексов, включающую не только стоечное оборудование, системы охлаждения и распределения питания, но также и серверы, системы хранения данных, конвергентные и гиперконвергентные решения, а также сетевое оборудование ведущих производителей: Cisco, Nutanix, Dell, Hewlett Packard Enterprise и других. Разработанный для повышения операционной эффективности и обеспечения поддержки продаж сервис позволяет компаниям-партнерам сохранять проекты для дальнейшего тиражирования, что существенно упрощает их репликацию и масштабирование в крупных проектах. Непосредственно в конфигураторе партнеры могут рассчитать и добавить дополнительные услуги, включая монтаж и пуско-наладочные работы, гарантийное и сервисное обслуживание.