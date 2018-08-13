«Яндекс» запустил «бесконечную» прокрутку автоматических рекомендаций на «Турбо-страницах»

«Яндекс» объявил о запуске автоматических рекомендаций для бесконечной ленты на «Турбо-страницах». Теперь на «Турбо-страницах» можно подключить автоматическую ленту рекомендаций — после дочитывания одной статьи читатель сразу же увидит другие, похожие на нее. Сделать это можно за пару кликов в «Вебмастере», не нужно подбирать рекомендации вручную и вносить правки в RSS-фид.

Автоматическая лента рекомендаций превращает обычную Турбо-страницу в ленту с «бесконечной» прокруткой: как только пользователь дочитывает одну статью, ему показывается другая статья с сайта, похожая по тематике. Рекомендации строятся на базе нейросетевого тематического моделирования, поэтому абсолютно всю работу по составлению ленты сделает искусственный интеллект.

Подключение новой функциональности на «Турбо-страницах» — это отличный способ увлечь аудиторию и значительно увеличить длительность визита и глубину просмотра. Результаты закрытых тестов с партнерами показывают, что благодаря новой возможности глубина просмотра увеличивается до 30%, а среднее время нахождения на странице — почти в 2 раза. Доходы от рекламы тоже растут: больше контента — больше показов рекламы на одного пользователя, даже если владельцы сайтов не добавляют больше одного рекламного блока на каждую статью. В нашем эксперименте такой прирост дохода у партнеров в среднем составил 20%.

Приоритет всегда остается за настройками RSS-фида площадки: если в них заданы собственные рекомендации, именно они будут использованы для «бесконечной» ленты. Однако даже если собственные рекомендации подобраны только для части Турбо-страниц, для остальных можно использовать автоматическую ленту.

Опробовать новую функциональность стоит владельцам контентных порталов, сайтов СМИ или информационных блогов. Автоматическая лента рекомендаций поможет увеличить глубину просмотра и увеличить доходы издателей.

Настройки доступны в разделе «Вебмастера», «Турбо-страницы – Настройки», где нужно поставить соответствующую галочку. На этой же странице можно посмотреть примеры, как будет выглядеть автоматическая лента рекомендаций.

После подключения первые рекомендации появятся в течение дня: если при включенной опции появятся новые «Турбо-страницы», лента начнет отображаться на них в течение трех часов, а раз в сутки, ночью, система полностью перестраивает их с учетом страниц, добавленных в течение дня. Подробнее об этом читайте в документации.

Подключить «Турбо-страницы» можно из «Вебмастера» — для этого нужно подготовить RSS по спецификации «Яндекса», загрузить его в систему и включить показ Турбо-страниц. Для быстрой генерации RSS-фида можно воспользоваться подходящим плагином.

Автоматическая лента рекомендаций формируется для всех «Турбо-страниц» за исключением нескольких случаев – например, если у площадки очень мало «Турбо-страниц», и система не может подобрать рекомендации. Если все Турбо-страницы сайта совершенно на разные темы, в этом случае тоже могут возникнуть сложности, так как принцип работы новой ленты — показывать действительно релевантные материалы. Чтобы успех системы рекомендаций был выше, можно добавить больше «Турбо-страниц».