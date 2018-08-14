«Лаборатория Касперского» зафиксировала рост фишинговой активности в мессенджерах и соцсетях

Эксперты «Лаборатории Касперского» в очередной раз убедились, что распространение фишинга и другого мошеннического контента вышло за рамки почтовых рассылок. Одна из самых крупных массовых атак подобного характера в конце первого полугодия была зафиксирована в мессенджерах и социальных сетях. Причем пользователи, сами того не осознавая, активно «помогали» злоумышленникам, добровольно пересылая мошеннические сообщения своим друзьям.

По наблюдениям аналитиков «Лаборатории Касперского», для «вирусного» распространения своего контента мошенники все чаще используют WhatsApp. В основном в их сообщениях речь идет о несуществующих розыгрышах или выгодных предложениях. К примеру, в прошедшем квартале в России злоумышленники активно эксплуатировали бренды популярных розничных сетей и, например, рестораны быстрого питания, предлагая различные бонусы от их имени. Для получения бонуса пользователю нужно было пройти простой опрос и отправить сообщение указанному количеству контактов в мессенджере.

Однако простой пересылкой сообщения дело не заканчивалось. После того как пользователь отправлял ссылку знакомым, его самого перенаправляли на другой ресурс, содержимое которого меняется в зависимости от местоположения жертвы или используемого устройства. Так, если пользователь заходит со смартфона, то его чаще всего автоматически подписывают на платные услуги. Или же он может быть перенаправлен на страницу с опросом или лотереей, с помощью которых злоумышленники собирают персональные данные жертв. Еще один вариант развития событий: пользователю предлагается установить расширение для браузера, которое впоследствии будет перехватывать все вводимые им данные.

В свою очередь, в популярной соцсети Twitter используется другая мошенническая схема: там злоумышленники создают поддельные аккаунты известных лиц и компаний и от их имени сообщают о якобы бесплатной раздаче криптомонет. Для получения «награды» нужно лишь перевести на указанный в сообщении адрес криптокошелька немного криптовалюты, а в ответ получить сумму, преумноженную в несколько раз. Во втором квартале киберпреступники чаще всего прикрывались именами Илона Маска, Павла Дурова и Виталика Бутеритна. Эффективность таких схем повышается за счет громких инфоповодов. К примеру, блокировка мессенджера Telegram породила целую волну поддельных сообщений от имени Павла Дурова о возмещении ущерба.

К слову, тема криптовалют и ICO по-прежнему будоражит мошенников. Во втором квартале антифишинговая защитная система «Лаборатории Касперского» 58 тыс. раз предотвратила попытки пользователей перейти на поддельные сайты, имитирующие криптовалютные кошельки и биржи. Кроме того, эксперты заметили, что фишинговые страницы ICO-проектов все чаще стали рекламироваться при выдаче результатов в крупных поисковых системах. Самой популярной у фишеров криптовалютой на данный момент является эфириум (Etherium, ETH). По подсчетам «Лаборатории Касперского» (на основе данных, полученных с более чем тысячи ETH-кошельков, используемых злоумышленниками), за второй квартал на поддельных ICO мошенники смогли выманить у доверчивых пользователей более $2 млн, и это без учета классического фишинга.

«За отчетные три месяца наша антифишинговая система предотвратила более 107 млн переходов на фишинговые страницы, и это на целых 17 млн больше, чем в первом квартале этого года. Подобный рост, скорее всего, говорит о том, что значительная доля пользователей до сих пор недооценивает опасность фишинга и из-за невнимательности или недостатка знаний не способна распознать мошенничество», – отметила Надежда Демидова, ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского».