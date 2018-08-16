«Альпари Евразия» и «БПС-Сбербанк» запустили услугу идентификации клиентов

«Альпари Евразия» запустила совместный проект с «БПС-Сбербанком», впервые предоставив возможность физическим лицам Беларуси и гражданам других стран мира пройти идентификацию личности для «Альпари Евразия». Для этого достаточно обратиться с паспортом в любое отделение банка.

Реализация проекта позволила усовершенствовать практику взаимодействия с клиентами и упростила процедуру прохождения идентификации для потребителей финансовых услуг, в том числе, благодаря развитой региональной сети «БПС-Сбербанка».



Теперь любому обратившемуся в «БПС-Сбербанк» частному инвестору, помимо желания пройти идентификацию для «Альпари Евразия», необходимо оставить согласие на обработку личных данных для прохождения процедуры. При этом специалисты банка всегда готовы оказать квалифицированную поддержку при подключении к услуге. Банк уже несколько лет успешно идентифицирует владельцев кошельков «Яндекс.Деньги», и этот накопленный опыт будет учтен в совместном проекте с «Альпари Евразия». Такое взаимодействие интересно всем: и банку, так как процедура идентификации будет доступна только держателям карт БПС-Сбербанка, и клиенту, так как он сможет пополнить аккаунт в «Альпари Евразия» и перевести средства обратно на карту.

«Мы сейчас стоим на пороге новой эры розничного Форекса в Беларуси, ведь этот сервис по идентификации личности поможет совершить качественный переворот на рынке услуг форекс-брокеров. Кроме того, внедрение такого рационального и полезного решения позволит сделать белорусскую юрисдикцию более привлекательной и эффективной. Также уверен, что белорусский опыт станет ориентиром для развития финансовых услуг и трейдинга, в частности, в странах СНГ», — отметилдиректор «Альпари Евразия» Александр Ефимов.