Платежи WebMoney по QR-коду теперь доступны для крупного и среднего бизнеса

WebMoney Transfer и «Штрих-М» анонсировали решение для приема платежей WebMoney с помощью QR-кода. Проект реализован совместно с платежным интегратором PayMaster.

Специальная надстройка PayMaster WebMoney интегрирована в кассовый модуль, что позволяет совершать платежи и получать информацию об оплате в режиме реального времени. Клиенту нужно открыть мобильное приложение WebMoney, отсканировать с его помощью QR-код с чека или прямо с экрана кассы и подтвердить списание.

Печать кассового чека происходит автоматически. Средства поступают сразу на расчетный счет продавца.

Решение будет востребовано у представителей, как малого, так среднего и крупного бизнеса, где прием платежей производится с помощью касс «Штрих-М», и позволит привлечь новых клиентов из числа 37 млн участников системы WebMoney.

Чтобы начать принимать WebMoney к оплате, не нужно устанавливать дополнительного оборудования, достаточно настроить бесплатный модуль PayMaster WebMoney для программы «Штрих-М: Кассир 5».

Андрей Смирной, коммерческий директор WebMoney Transfer, отметил: «Способы оплаты с использованием современных платежных технологий популярны сейчас не только среди молодежи, но и у большинства пользователей смартфонов. Мы рады предложить решение, которое с одной стороны расширяет возможности по оплате в офлайн-среде для участников системы WebMoney, а с другой стороны позволяет снизить расходы для бизнеса, например, на эквайринг и инкассацию».

Андрей Журавлев, президент ГК «Штрих-М», сказал: «Наша компания постоянно работает над усовершенствованием и улучшением технических решений. Все кассы, которые мы реализуем, являются собственными разработками нашей компании, они сделаны на наших заводах — мы одни их немногих действительно отечественных производителей в этой сфере. Для нас очень важно, чтобы наша продукция соответствовала не только всем требованиям законодательства, но и мировым трендам, соответствовала «духу времени», была конкурентоспособной и востребованной.

Ранее прием платежей WebMoney стал доступен в ресторанах и кафе, а также было представлено решение для касс «Эвотор», нацеленное на представителей малого бизнеса.