Cloud4Y предоставил Liebherr-Russland облачную инфраструктуру в аренду

Cloud4Y, корпоративный облачный провайдер, предоставил Liebherr-Russland виртуальную ИТ-инфраструктуру по модели IaaS. Облачная платформа Cloud4Y построена на базе технологий виртуализации Vmware и позволяет арендаторам создавать программно-определяемые центры обработки данных (vDC), которые они могут конфигурировать в соответствии со своими потребностями путем создания виртуальных машин, хранилищ и сетей с топологией, необходимой под конкретные нужды. Управление своим vDC доступно для клиентов через портал самообслуживания Vmware vCloud Director 9.0. Облачные серверы тарифицируются только в период использования в соответствии с объемом потребления вычислительных ресурсов. Это позволяет арендаторам облака вместо капиталовложений в непрофильные активы перейти к модели затрат, ориентированной на OPEX.

В качестве аппаратной основы облака используется оборудование корпоративного уровня (блейд-серверы HP, СХД NetApp, Juniper 40G), размещенное в нескольких безопасных дата-центрах. ЦОДы облака объединены в сеть оптическим кольцом высокой доступности с дублированием каналов связи. В совокупности с другими организационно-техническими мерами, такими как круглосуточная техническая поддержка и регулярное резервное копирование в географически удаленный ЦОД, это позволяет добиться высокого уровня стабильности и отказоустойчивости работы облачной инфраструктуры.

В 1949 г. Ганс Либхерр разработал первый быстровозводимый башенный кран. Таким образом, он заложил основу для дальнейшего успешного развития группы компаний Liebherr. Liebherr является одним из крупнейших производителей строительной техники в мире. В 2017 финансовом году совокупный оборот Liebherr достиг самого высокого за всю историю существования концерна уровня и составил 9,845 млрд евро. На сегодняшний день более 43,5 тыс. сотрудников способствуют техническому прогрессу во множестве отраслей. Как и прежде, концерном сегодня управляют члены семьи Либхерр.

Для группы компаний Liebherr Россия традиционно является одним из ключевых рынков. Так, начало успешной работе в СССР, а впоследствии и в Российской Федерации, было положено еще в 1965 г. На сегодняшний день в России действуют два завода в Дзержинске и OOO Liebherr-Russland с центральным офисом в Москве, осуществляющая продажи и обслуживание оборудования Liebherr на всей территории страны. В последние годы Liebherr-Russland переживала бурный рост и сегодня поддерживает развитую сеть региональных центров и сервисных пунктов во всех федеральных округах РФ. Компания располагает тремя ремонтно-складскими комплексами Кузбассе, Москве и Хабаровске. Надежная работа сервисных служб Liebherr обеспечивается даже в самых удаленных точках страны.