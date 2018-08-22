«Яндекс» заменит тИЦ на ИКС

«Яндекс» представил новую метрику для владельцев сайтов. Она называется ИКС — «индекс качества сайта». ИКС придет на смену тематическому индексу цитирования (тИЦ) и будет отображаться вместо него в «Яндекс.Вебмастере».

У старого и нового показателей одно и то же предназначение — они помогают владельцу сайта оценить качество своего ресурса. Отличие в том, что они учитывают разные аспекты качества. Тематический индекс цитирования показывал авторитетность сайта. Она определялась по количеству и значимости ссылок на него с других ресурсов.

Индекс качества сайта показывает его востребованность у аудитории. За вычисление ИКС отвечает алгоритм, который использует данные о сайте от Поиска и других сервисов «Яндекса».

«Ссылки с других ресурсов давно перестали быть главным показателем качества сайта, — сказала Елена Першина, менеджер по маркетингу сервисов Яндекса для вебмастеров. — Гораздо важнее то, насколько хорошо сайт удовлетворяет потребности пользователей: удобно ли людям с ним работать, находят ли они на нём то, за чем пришли. Наш новый индекс поможет владельцам сайтов оценить свой ресурс с этой позиции».

Индекс качества сайта появится в «Яндекс.Вебмастере» на следующей неделе. Владельцы сайтов смогут в любой момент проверить значение ИКС для своего ресурса и сравнить его с другими площадками. Подробный рассказ про ИКС опубликован в блоге Вебмастера. https://webmaster.yandex.ru/blog/yandeks-zamenyaet-tits-na-iks-novyy-pokazatel-kachestva-sayta/