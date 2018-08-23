«Яндекс» открыл турбо-страницы «Директа» для всех рекламодателей

«Яндекс» объявил о завершении закрытого тестирования турбо-страниц в «Директе». С сегодняшнего дня сервис открыт для всех пользователей «Директа».

Когда пользователь ищет в интернете нужный товар или услугу, качество сайта и скорость его загрузки влияют на количество конверсий. Турбо-страницы помогают рекламодателю улучшить этот показатель и повысить эффективность работы с мобильной аудиторией, если сайт не адаптирован под смартфоны и планшеты и некорректно или долго на них загружается.

«По данным «Яндекс.Радара», более 45% трафика от общего объема приходится на мобильные устройства. Чтобы не упустить мобильную аудиторию, для которой важна скорость загрузки страниц в интернете, мы предлагаем рекламодателям удобный и бесплатный инструмент - турбо-страницы. Использование турбо-страниц в качестве посадочных в «Яндекс.Директе» позволит увеличить количество конверсий трафика с мобильных устройств и за счет этого повысить ROI всей кампании», - отметила руководитель отдела разработки «Директа» Мария Байбик.

Турбо-страница «Директа» — специальный мобильный лэндинг с ускоренной загрузкой, на который может вести реклама при показе на мобильных устройствах. С помощью конструктора можно добавить на такую страницу информацию о предложении, одно или несколько изображений, а также способ быстрой связи: написать через мессенджер, отправить письмо или позвонить нажатием одной кнопки.

С помощью формы можно дать пользователю возможность заказать обратный звонок. Для этого нужно добавить необходимые поля и указать ссылку на политику конфиденциальности. Также можно использовать ссылку на турбо-страницу как мобильный лэндинг и «Директа», если нет мобильной версии сайта.