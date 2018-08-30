В «Диск-О:» появился доступ к облачным файлам и папкам без интернета

Mail.Ru Group представила новую версию приложения «Диск-О:» для Windows с возможностью офлайн-работы. Теперь пользователи смогут работать с файлами и папками из облака даже без подключения к интернету.

Приложение «Диск-О:» фактически превращает облака пользователя в жесткие диски. Благодаря этому работать с файлами, хранящимися в облачных сервисах, можно так, будто они находятся на компьютере — обновленный «Диск-О:» позволяет это делать даже офлайн.

Приложение может сделать файлы доступными офлайн двумя способами: «Диск-О:» автоматически выявляет файлы и папки, которые могут понадобиться их владельцу и сохраняет их в памяти устройства. Сам пользователь тоже может выбрать объекты, которые будут храниться на устройстве и, соответственно, будут доступны без подключения к интернету. Открыть нужный облачный документ или подредактировать презентацию в любой момент, даже в самолете.

Объем места, который будут занимать объекты, доступные для работы в режиме офлайн, пользователь может определить по своему усмотрению. При подключении к интернету файлы синхронизируются и все изменения, внесенные в документ, сохраняются и в его локальной копии, и в облачной.

Кроме того, в новой версии приложения «Диск-О:» реализована возможность выбора места (диска или папки) для хранения системных данных и поддержка прокси-серверов (в версии для Windows). Также интерфейс переведен на английский язык – при необходимости изменить язык можно в настройках.

«Мы стремимся упростить работу с облачными хранилищами, и запуск приложения Диск-О: был большим шагом в этом направлении, он фактически сравнял облака и жесткие диски. А в новой версии пользователи получили возможность работать с файлами и папками, хранящимися в облаке, в режиме офлайн, что обеспечивает принципиально новый уровень комфорта в работе с облачными сервисами», – сказал Егор Ганин, руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.Ru Group.

Диск-О: поддерживает работу со всеми популярными облачными хранилищами: «Облако Mail.Ru», «Яндекс.Диск», Google Drive, Dropbox и Box.