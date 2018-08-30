В myTarget появилась возможность создания мультиаккаунтов

Mail.Ru Group объявила о появлении в рекламной платформе myTarget возможности подключения к личному кабинету рекламодателя до 50 дополнительных аккаунтов и управлять всеми из одного окна.

Подключение дополнительных аккаунтов происходит по заявке в службу поддержки myTarget. После подключения в личном кабинете рекламодателя появляется блок управления: с его помощью можно в один клик переходить между связанными аккаунтами.

Владелец основного кабинета видит статистику, данные по баннерам и рекламные кампании всех аккаунтов в общей таблице и по отдельности, а также может ими управлять. По желанию отображение кампаний выбранного пользователя в общей таблице можно включать и отключать.

myTarget занимается как разработкой технической части платформы и умных алгоритмов для рекламных кампаний, так и развитием вспомогательных функций, которые повышают уровень удобства сервиса для пользователей.

Мультиаккаунты будут полезны рекламодателям, которые ведут в myTarget кампании нескольких брендов. Прежде для управления параметрами кампаний им приходилось выходить из одного аккаунта и входить в другой, каждый раз вводя логины и пароли. Также мультиаккаунты удобны в ситуации, когда в одной компании несколько медиабайеров ведут рекламные кампании и могут иметь доступ к различным кабинетам коллег.