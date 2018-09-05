«Техносерв Cloud» разместил в облаке сайт «Аукционного дома Егоровых»

«Техносерв Cloud», провайдер облачных услуг, разместил в своем облаке информационные системы «Аукционного дома Егоровых», официального и публичного оператора антикварно-художественного рынка.

Воспользовавшись услугой «Виртуальный дата-центр» «Техносерв Cloud», «Аукционный дом Егоровых» разместил в облаке сайт компании. На нем публикуется электронная версия каталогов, представлена полная информация о выставляемых на торги лотах – о живописи, графике, ретроавтомобилях, букинистических изданиях, печатных раритетах, бронзовых скульптурах или ювелирных изделиях. Также благодаря этой площадке желающие могут поучаствовать в торгах через интернет.

«Мы решили не вкладываться в создание и поддержание собственной ИТ-инфраструктуры, а предпочли получить сервис по модели IaaS. Учитывая специфику работы аукционного дома и проведение интернет-торгов, при выборе провайдера прежде всего обращали внимание на гарантии уровня доступности сервиса и минимизацию рисков по техническим сбоям», – сказал Николай Егоров, генеральный директор компании «Аукционный дом Егоровых».

Последние несколько лет инфраструктура как сервис растет быстрее других сегментов: специалисты J’son & Partners Consulting отметили увеличение объема российского рынка IaaS/PaaS на 25% по итогам 2017 г.

«Важными и, возможно, ключевыми моментами для развития всего направления облачных сервисов сегодня являются: постепенное проникновение IaaS в отрасли, которые изначально были мало связанны с ИТ; нарастающий интерес к услугам среднего и крупного бизнеса. Для большинства компаний IaaS была и остается хорошей альтернативой покупке и сопровождению собственного оборудования. При этом переход требует минимальных затрат на миграцию», – отметил Никита Дергилев, руководитель облачного провайдера «Техносерв Cloud».

«Аукционный дом Егоровых» предлагает уникальные предметы искусства, старинные и редкие книги. В июне 2018 г. компания организовала первый в российской истории успешный аукцион редких автомобилей. Миссия аукционного дома – популяризация отечественного искусства и истории, в том числе с использованием самых передовых информационных технологий.