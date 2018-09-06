Samsung запускает сервис «Денежные переводы Samsung Pay»

Samsung Electronics совместно с международными платежными системами Mastercard и Visa и банком ВТБ представляет сервис «Денежные переводы Samsung Pay», который позволяет владельцам смартфонов Samsung переводить деньги с любой карты на любую карту по номеру телефона в любое время и в любом месте. Операции списания/зачисления денежных средств по картам Mastercard и Visa осуществляются банком ВТБ и процессинговой компанией «Мультикарта».

Сочетание интерфейса Samsung Pay и встроенной платформы безопасности KNOX для защиты данных на устройстве, обязательной авторизации по биометрии пользователя, технологии токенизации платежных систем, а также возможностей денежных переводов по номеру телефона позволяет предоставить клиенту удобный и безопасный сервис для отправки и получения денежных средств за несколько секунд.

Совершать денежные переводы по картам российских банков в рублях с помощью приложения Samsung Pay (версии 3.0.55 и старше) могут пользователи сервиса по картам Mastercard и Visa.

Пользователю достаточно провести снизу вверх по экрану смартфона для вызова приложения, выбрать в списке карту и нажать на кнопку «Денежные переводы» рядом с ее изображением. Кроме того, отправителю денежного перевода нет необходимости указывать данные карты получателя - достаточно выбрать его номер телефона из списка контактов адресной книги в своем смартфоне или ввести вручную. Отправитель может отслеживать в режиме реального времени, был ли получен перевод, и в случае необходимости отменить свою операцию, если получатель еще не принял перевод.

Пользователю Samsung Pay не нужно указывать данные своей карты для того, что получить перевод: достаточно выбрать карту в приложении. Особенностью сервиса является то, что получатель может принять перевод, даже если он не является пользователем Samsung Pay или смартфона Samsung. В этом случае ему необходимо пройти по ссылке в СМС-оповещении о переводе и на открывшейся странице ввести номер карты, на которую он хочет получить перевод.

Получатель может в течение 5 дней принять решение, получать ли перевод и на какую карту.

«Основным приоритетом компании Samsung является удовлетворенность обладателей наших устройств, мы постоянно стремимся предоставить максимально удобный, безопасный и инновационный функционал, позволяющий нашим пользователям добиваться большего, открывающий новые сценарии использования нашей продукции. Благодаря партнерству с платежными системами, банками, финансово-кредитными организациями и операторами связи, мы имеем возможность обеспечить пользователям Samsung Pay лучший клиентский опыт. Мы гордимся тем, что сервис впервые запускается в России - стране, занимающей лидирующие позиции по активности использования Samsung Pay», - отметил глава Samsung Mobile в России Дмитрий Гостев.

«Российский рынок платежей развивается очень динамично, поэтому логично, что новый сервис впервые запускается именно в России. Платить телефоном удобно и безопасно, и мы видим, как этот способ оплаты входит в привычку у россиян. Сегодня уже каждая 8-ая транзакция по картам Visa осуществляется с помощью мобильных телефонов, а по количеству таких транзакций, по нашим данным, Россия занимает первое место в мире», - сказала Екатерина Петелина, генеральный директор Visa в России.

«Бесконтактные платежи показали огромный рост за последние два года. Уже более трети всех покупок приходится на этот сервис. Отрадно, что именно Россия стала первой страной в мире, где запущен новый цифровой сервис – безналичные переводы с применением технологии токенизации. ВТБ стал первым в мире банком-эквайером, поддерживающим технологию токенизированных переводов. Возможность переводов с помощью Samsung Pay несомненно будет популярна у пользователей за счет удобства, безопасности и цены», – отметил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

«Mastercard уже более 20 лет приносит на российский рынок передовые инновационные платежные технологии и решения и активно развивает сервисы безналичных денежных переводов. Мы рады, что у держателей карт Mastercard появилась возможность первыми в мире оценить преимущества переводов на базе токенизации. Для пользователей сохраняется тот же уровень удобства и безопасности, как и при совершении любых платежей с Mastercard. Новый сервис – это важный технологический шаг для обеспечения единого пользовательского опыта и стандарта при использовании различных платежных сервисов – от бесконтактных транзакций до денежных переводов в приложении Samsung Pay с Mastercard», – комментирует Дмитрий Тартышев, директор по развитию бизнеса Mastercard в России.

«Сервис денежных переводов Samsung Pay – это инновационное решение, которое компания «Мультикарта» совместно с ВТБ и компанией Samsung Electronics реализовала первой в мире. Для нас это знаковый шаг, свидетельствующий о том, что российские компании прочно занимают лидирующие позиции в сфере платежных технологий. Реализация этого сервиса потребовала от всех сторон-участников проекта внедрения самых передовых технологий, отвечающих высоким стандартам безопасности и конфиденциальности. Благодаря этому сервис получился высоко технологичным, удобным и абсолютно безопасным для пользователя», - отметил генеральный директор «МультиКарта» Кирилл Свириденко.

Максимальная сумма перевода пользователем составляет 75 тыс. руб. за один раз. C помощью Samsung Pay можно перевести до 150 тыс. руб. в сутки и до 600 тыс. в месяц по одной карте. Минимальная сумма денежного перевода с использованием Samsung Pay – 1 руб.

Комиссия за перевод взымается с отправителя и составляет 0,9% от суммы перевода или минимум 30 руб. С 6 сентября по 31 декабря 2018 года комиссия за переводы с карт Mastercard не взимается.