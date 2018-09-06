«Яндекс» открывает сервис для поиска услуг

«Яндекс» объявил о запуске сервиса «Яндекс.Услуги». Он поможет найти специалистов для решения любых бытовых проблем, от ремонта стиральной машины до стрижки собаки. Сейчас сервис регистрирует специалистов. Когда их наберётся достаточно, он откроется для заказчиков.

Сервис работает как с частными лицами, так и с компаниями со всей страны. Они могут предлагать любые услуги, которые не противоречат законодательству.

Сейчас в каталоге сервиса более 300 категорий услуг. Чтобы предложить свои услуги, нужно заполнить профиль специалиста. После проверки он станет доступен на Услугах и yandex.ru. Таким образом, специалисты получат доступ к огромной аудитории пользователей поиска, которые каждый день задают больше миллиона запросов об услугах.

Заказчики смогут искать услуги и на новом сервисе, и в поиске «Яндекса». Так, профили репетиторов по испанскому языку или электриков будут показаны прямо в результатах поиска. Дальше человек сможет перейти на Услуги, узнать подробности о специалистах и обсудить с ними условия в чате или по телефону. «Яндекс» не будет брать комиссию ни за размещение услуг, ни за контакты исполнителя или заказчика.

Чтобы людям было проще найти хороших специалистов, сервис будет собирать отзывы и оценки. Они нужны для формирования рейтинга исполнителей.

В дальнейшем «Яндекс» будет предлагать в первую очередь тех из них, кто хорошо себя зарекомендовал.