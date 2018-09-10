«Облако Mail.ru» позволит «путешествовать во времени»

Пользователи «Облака Mail.ru» смогут вернуться в счастливые и важные моменты своей жизни. Мобильное облако научилось создавать персональные подборки из снимков, сделанных пользователем в прошлом.

Новая функция «Моя фотоистория» позволит вновь пережить позитивные эмоции, покажет моменты из путешествий и встречи с близкими людьми. Подборка фотографий будет регулярно приходить пользователю на телефон в виде напоминания.

Фотоподборку легко превратить в предмет для гордости. Достаточно выбрать лучшие снимки, добавить подходящую подпись — и отправить коллаж родным или поделиться с друзьями в социальных сетях.

«Лучшие фотографии мы выкладываем в социальные сети, но рассказываем мы обычно о нескольких снимках из отпуска, в то время, как память телефона хранит куда больше фотоисторий. Поэтому Мобильное облако, в котором надежно хранятся все наши фото — самый очевидный инструмент для напоминаний, способных вернуть нас в прошлое», — сказал руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.ru Group Егор Ганин.

Все новые функции доступны в свежей версии мобильного приложения «Облака Mail.ru» для iOS и Android.