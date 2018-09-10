Резидент «Сколково» представил продвинутую платформу для видеотрансляций

G-Core Labs, резидент фонда «Сколково», представил новую медиаплатформу, которая позволяет доставлять видео в качестве до 4K на любые устройства. Для этого не требуются собственные серверы для транскодинга и CDN, а также специалисты по трансляциям.

В медиаплатформе G-Stream объединены все необходимые инструменты для трансляций прямого эфира и видео по запросу: транскодинг, кроссплатформенный плеер, облачное хранилище и сеть доставки контента (CDN). Функциональностью можно управлять в личном кабинете или через API. Предусмотрена возможность монетизации контента через показ рекламы в обход блокировки.

В основе нового сервиса G-Core Labs мощная инфраструктура: серверы для транскодинга находятся в США, Европе, России и СНГ. После преобразования «на лету» потоки доставляются через собственную CDN в любую страну и на любые устройства.

Михаил Шурыгин, руководитель направления G-Stream компании G-Core Labs, отметил: «Технически медиаплатформа G-Stream построена на лучшей инфраструктуре в России и СНГ. К тому же у нас одна из самых современных и быстрорастущих сетей доставки контента в мире. Ключевая новация сервиса — единый личный кабинет для управления стримингом, CDN, облачным хранилищем и подробной аналитики по статистике просмотров. Также поддерживается режим запланированной трансляции, при котором пользователь загружает видео и создает в личном кабинете свой телеканал или псевдопрямой эфир по расписанию, существенно экономя время и не неся затрат на оборудование».

С новой медиаплатформой нет необходимости в сторонних сервисах. Любой желающий может загрузить видео в G-Stream, бесплатно подключить плеер, защитить, доставить и монетизировать любой контент.

Медиаплатформа G-Stream универсальна и подойдет телеканалам, онлайн-кинотеатрам, радиостанциям, новостным порталам, организаторам виртуальных концертов и видеоблогерам.

Сергей Ходаков, операционный директор ИТ кластера фонда «Сколково», сказал: «Рынок телевидения и потребления контента меняется. Все уже привыкли к тому, что пользователь имеет право потреблять интересный ему контент в любое время, в любом месте и на любом устройстве с неизменно высоким качеством и точными рекомендациями. Для этого создают колоссальную инфраструктуру, совершенствуют и расширяют ее, чтобы предоставлять свой сервис в отдаленных уголках планеты новой аудитории. Тем же, кто хочет поделиться своим контентом, не обязательно проходить этот тернистый путь. Достаточно выбрать надежного партнера, способного предоставить качественную программно-аппаратную инфраструктуру».