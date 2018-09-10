«Яндекс» обновил интерфейс «Навигатора»

«Яндекс» представил обновленную версию «Навигатора», в которой приложение стало выглядеть по-новому. Теперь карта занимает почти весь экран, а подсказки для водителей показываются прямо на ней. Новый интерфейс позволяет сфокусироваться на главном.

Раньше сведения о предстоящем маневре отображались в верхней панели. Теперь водителям не нужно отводить взгляд с карты, чтобы понять, куда повернуть: вся необходимая информация отмечена прямо на траектории маршрута.

Кнопки управления автоматически скрываются при движении по маршруту и появляются, когда водитель касается экрана. Таким образом, они не загораживают карту на скорости и не отвлекают внимание от маршрута.

«Задача нового интерфейса — заострять внимание водителя на тех деталях, которые интересуют его в данный момент времени. Мы в "Яндексе" называем такой подход гиперконтекстным: показываем только то, что нужно, прямо там, где нужно», — сказал Михаил Высоковский, руководитель «Яндекс.Навигатора».

Навигатор для iOS уже перешел на новый интерфейс. В версии для Android он пока работает в тестовом режиме и доступен 20% пользователей.

«Яндекс.Навигатор» — бесплатное мобильное приложение для iOS и Android. Оно прокладывает маршруты в объезд пробок, помогает найти парковку, предупреждает о камерах, авариях и ремонтных работах. В России приложением ежемесячно пользуются более 16 млн человек. Навигатор также работает в Беларуси, Казахстане, Турции и других странах.