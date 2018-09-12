«Медиагруппа Актион-МЦФЭР» разместила информационные системы в защищенном облаке M1Cloud

«Медиагруппа Актион-МЦФЭР», выпускающая печатные и электронные профессиональные издания, использует интегрированное решение Hybrid Infrastructure Stack Group для размещения собственной физической ИТ-инфраструктуры в дата-центре М1 и информационных систем в облаке M1Cloud.

В высоконадежном облаке M1Cloud «Медиагруппа Актион-МЦФЭР» размещает веб-сайты и резервирует информационные системы, размещенные на физическом оборудовании, помимо этого группа обрабатывает персональные данные в защищенном контуре, что позволяет снизить капитальные затраты на информационную безопасность и полностью соответствовать закону 152-ФЗ «О персональных данных». Облако M1Cloud отвечает всем требованиям к защищенной информационной среде, в соответствии с Приказами ФСТЭК №17 от 11.02.2013 и №21 от 18.02.2013, в том числе предъявляемым к государственным информационным системам (ГИС) первого класса защищенности (К1) и к информационным системам персональных данных (ИСПДн) первого уровня защищенности (УЗ1).

«“Медиагруппа Актион-МЦФЭР” использует самые современные технологии для организации бизнес-процессов. Мы одни из первых начали использовать полнофункциональный сервис AutoMate (программный продукт Stack Group) для самостоятельно управления виртуальными ресурсами M1Cloud, что повышает гибкость нашего бизнеса», – омтетил Алексей Миронов, Технический директор «Медиагруппы Актион-МЦФЭР».

«Облачные решения позволяют добиться высокого уровня отказоустойчивости и быстрого масштабирования. Облако позволяет не только сократить затраты на покупку лицензий и физического оборудования, но и увеличить скорость развертывания ИТ-инфраструктуры, а также обеспечить высокий уровень доступности используемых бизнес приложений компании», – сказал Алексей Данильянц, генеральный директор Stack Group (M1Cloud).

Компания Stack Group уже много лет работает с «Медиагруппа Актион-МЦФЭР», предоставляя целый комплекс ИТ-услуг, включая Colocation, IaaS, телекоммуникационные ресурсы и другие.