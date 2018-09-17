«М.Видео» сняла мокьюментари-видео про ноутбуки в Древней Греции

«М.Видео» сняла новый рекламный ролик в стиле «мокьюментари» при участии известного российского блогера и телеведущего Сергея Дружко.

Ролик выдержан в стилистике популярного псевдонаучного телешоу «Необъяснимо, но факт» с Сергеем Дружко в привычном амплуа исследователя в главной роли. Концепция ролика разработана в поддержку проводимой в сети «М.Видео» акции «Юбилейная рассрочка 0-0-25», которая в течение сентября действует на весь ассортимент компьютеров и ноутбуков, а также на массу других категорий: смартфоны, бытовую электронику, телевизоры и т.д.

Разобраться в феномене ноутбуков в Древней Греции популярному ведущему помогают физик и историк, а также специалисты сети «М.Видео». Почему ноутбуки изображены на древних барельефах? Как они попали в прошлое? Сможет ли команда ученых приблизиться к разгадке этой тайны? Об этом можно узнать из нового ролика «М.Видео».

«Ноутбуки и рассрочка – давно привычные для наших клиентов вещи. Вместо стандартной интеграции блогера в контент бренда или бренда в контент блогера "М.Видео" берет широкую тему – научно-популярный подход к истории. И дополняет ее ведущим, который ассоциируется с этим форматом, юмором и отличным предложением для клиентов», – отметила руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и промо в «М.Видео» Юлия Зарипова.