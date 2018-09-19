Google сообщила об открытии раздела «Видеоигры» на Youtube

Google представила раздел «Видеоигры» на Youtube. В 2015 г. был запусщен «Youtube гейминг» — отдельное приложение для геймеров, в котором тестирование проходили новые функции. Среди них: страницы игр, суперчат, спонсорские подписки, ночной режим и даже новая платформа для трансляций на основе отзывов геймеров. Эти функции понравились игровому сообществу, поэтому они были перенесены из приложения на Youtube.

Лучшие трансляции и загруженные видео собраны в одном месте. К тому же, добавлены разделы для трансляций и набирающих популярность видео. Теперь вы сможете найти видео о конкретной игре на обновленных игровых страницах. Сюда входят популярные видео, трансляции и другие игры от того же издателя или разработчика.

В марте 2019 г. прекратится поддержка приложения «Youtube гейминг», а Google полностью сосредоточится на игровых видео на Youtube, где их аудитория станет намного больше.