МТС обнулила комиссию за платежи по услугам и за переводы абонентам «Мегафона»

МТС объявила об отмене комиссий за оплату со счета телефона большинства услуг, доступных в мобильных платежных сервисах МТС, а также за денежные переводы между абонентами МТС и «Мегафона».

МТС обнулила комиссии за регулярные платежи с лицевых счетов абонентов МТС в адрес более чем 300 поставщиков услуг, представленных в мобильном приложении «МТС Деньги» и на сайте МТС оператора. Теперь МТС не взимает комиссию при оплате с мобильных устройств и компьютера наиболее востребованных услуг: фиксированного доступа в интернет и телефонии, кабельного и спутникового ТВ, услуг ЖКХ и образования, транспортных и страховых услуг, оплаты парковок и покупки онлайн-игр.

МТС и «Мегафон» также обнулили комиссии на денежные переводы с мобильных счетов между своими абонентскими базами по номеру телефона. Отмена комиссий открывает абонентам обоих операторов новые возможности для пополнения лицевых счетов и совершения с них платежей за различные услуги.

В сервисах МТС оплата услуг возможна через приложение «МТС Деньги», сервис «Кошелек МТС Деньги» на сайте МТС, а также при помощи USSD-команды *115#. Осуществлять денежные переводы с лицевых счетов на банковские карты, электронный кошелек МТС, счета телефонов других операторов можно также через приложение «МТС Деньги» и сайт МТС.

С 2015 года МТС предлагает своим абонентам простой и доступный в использовании сервис денежных переводов по SMS: для перечисления денег со счета абонента МТС на мобильные номера других операторов требуется минимум манипуляций – достаточно отправить с мобильного телефона сообщение получателю с текстом #перевод, указав сумму в рублях, которая будет мгновенно доставлена адресату.