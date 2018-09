«ВКонтакте» запускает маркетплейс с играми для ПК и консолей в VK Pay

«ВКонтакте» объявила о запуске «Магазин игр» на платформе социальной коммерции VK Pay — маркетплейса, в котором можно купить игры для ПК и консолей нового поколений с эксклюзивными скидками и кешбэком. Кроме того, с помощью VK Pay можно будет приобрести дополнительный контент для игр, а также пополнить счет или купить внутреннюю валюту.

Все позиции представлены в удобном каталоге и имеют подробное описание со скриншотами, видеозаписями, системными требованиями и ссылками на официальные сообщества ВКонтакте. После оплаты ключ и инструкция для активации игры приходят в личные сообщения пользователя. Каталог будет постоянно улучшаться и наполняться новыми играми и свежими релизами.

На старте в «Магазине игр» будут представлены товары от крупнейших компаний индустрии: Electronic Arts, Blizzard, Sony и многих других. Прямо ВКонтакте можно будет приобрести подписку на World of Warcraft и последнее дополнение для неё, подписку на сервис PlayStation Plus, полную версию шутера Overwatch, симулятор жизни The Sims 4 и многочисленные внутриигровые наборы и каталоги.

За каждую покупку пользователь получает кешбэк. Так, за предзаказ FIFA 19 Ultimate можно вернуть на счет 121 рубль, за приобретение «Battlefiled 1: Революция» на PC — 489 рублей кешбэка.

Первыми партнерами «Магазина игр» стали ePay и «Софтклаб» — они выступают продавцами цифровых товаров. Список партнёров маркетплейса будет пополняться.

В рамках эксклюзивной акции от Electronic Arts в течение трёх дней пользователи получат возможность купить избранные игры компании с большой скидкой: Star Wars Battlefront II — 60% скидки, Need for Speed Payback — 60% скидки, A Way Out — 33% скидки, Battlefield 4 Premium Edition — 55% скидки, Mass Effect: Andromeda — 46% скидки.

Александр Щепилов, руководитель игрового маркетинга «ВКонтакте», отметил: «ВКонтакте день за днём появляются новые официальные сообщества разработчиков и издателей видеоигр со всего мира. Для них VK Pay и наш маркетплейс игр — это новый удобный способ продавать свои товары и услуги, а для пользователей — возможность получать уникальные предложения и акции из первых рук и делиться ими со своими друзьями и подписчиками».

Первым игровым предложением VK Pay стала популярная сейчас PUBG для ПК: через платформу можно было приобрести не только саму игру, но ещё и ключи для неё. При покупке на сумму от 600 рублей пользователю «ВКонтакте» в личном сообщении приходил подарок: промокод на уникальный набор предметов в игре — VK Set, — который невозможно получить никакими другими способами».

Платформа социальной коммерции VK Pay запустилась в конце июня. С её помощью можно покупать и продавать товары и услуги в сообществах ВКонтакте. В отличие от других платёжных сервисов, для покупателя в VK Pay комиссия за ввод, вывод и перевод средств отсутствует. С конца июня свыше 2 миллионов пользователей зарегистрировали кошельки в сервисе.

В VK Pay действуют акции с партнёрами сервиса. Например, Воппер за 69,9 рублей — почти в два с половиной раза дешевле, чем в ресторанах Burger King. Также можно получить кешбэк за покупки в магазинах Proskater, ЛитРес, Durex и многих других.